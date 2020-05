Il segreto della pelle perfetta di Kate Middleton? L'olio di rosa canina

Kate Middleton usa l’olio di rosa canina per mantenere la pelle giovane e idratata. La Duchessa di Cambridge, con tanti impegni quotidiani, ha trovato il modo veloce e efficace per prendersi cura della cute. Evening Standard svela il segreto di bellezza di Kate, che l’ha aiutata in particolar modo dopo le gravidanze.

Kate Middleton non usa prodotti ricercati o sieri costosi per la sua pelle, ma del semplice olio di rosa canina. A rivelarlo è Sarah Brown, fondatrice del marchio di bellezza Pai. Il suo olio è tra i più venduti nel Regno Unito, e pare ne faccia largo uso anche la moglie del Principe William.

“L’olio di rosa canina è un ritrovato eccellente multi-tasking” spiega l’imprenditrice beauty al quotidiano inglese. “Da esso può trarne beneficio qualsiasi tipo di pelle che abbia bisogno di essere potenziata o riparata“.

Pare che Kate Middleton abbia iniziato a farne uso dopo la nascita della Principessa Charlotte, con tutti i cambiamenti che la sua pelle ha subito durante la seconda gravidanza.

“L’olio di rosa canina è ottimo per imperfezioni, pelle secca, danni del sole. Ma l’elenco potrebbe continuare all’infinito” assicura Sarah Brown.

Questo prodotto è ricco di omegae,carotenoidi e tretinoina, ovvero un tipo di retinoide che agevola il rigeneramento delle cellule della pelle più rapidamente.

Nel beauty di Kate non mancano altri prodotti, come una speciale crema antirughe che ha consigliato anche a Michelle Obama. Il Biotulin Supreme Skin Gel è a base di acido ialuronico, e leviga la pelle rendendola morbida e elastica. Pare che tra le consumatrici di questo gel ci siano anche Madonna, Jennifer Lopez e le sorelle Kardashian.