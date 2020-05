Kate Middleton e Meghan Markle: lite causata da un paio di calze

Il motivo della lite tra Kate Middleton e Meghan Markle pare sia stato l’abito da damigella della Principessa Charlotte prima delle nozze dei Sussex nel 2018. Secondo la rivista Tatler è questo il motivo di rottura tra le due Duchesse. La notizia era rimbalzata per anni sui giornali, ma nel nuovo articolo su Kate vengono rivelati dettagli fino a ora inediti. Si parla anche della futura Regina esausta e adirata per i troppi impegni, ma da Palazzo arriva una secca smentita.

Kate e Meghan avrebbero litigato per l’abito da damigelle di Charlotte e le altre bambine che avrebbero preso parte al matrimonio reale del Principe Harry. Il pomo della discordia sarebbero state le calzine, o meglio i collant in nylon delle piccole damigelle.

Kate Middleton avrebbe insistito, seguendo il protocollo, per far indossare le calzamaglie alle bambine, ricevendo un no secco da Meghan Markle. Per molto tempo si è parlato di questa lite tra le due Duchesse ma fino ad ora non se ne conoscevano i dettagli. Kate, all’epoca appena diventata mamma per la terza volta del Principe Louis, era in uno stato emotivo molto delicato. Si racconta che sia scappata via in lacrime dalla prova degli abiti.

Questo, secondo Tatler, il motivo iniziale dello scontro tra le due cognate. Una lite, quella tra Kate e Meghan, peggiorata dall’uscita dalla famiglia reale dei Sussex. Il tutto è stato aggravato dalla Megxit. Kate Middleton sarebbe infatti su tutte le furie per doversi sobbarcare il peso di così tanti impegni reali, senza l’aiuto di Meghan e Harry. “I Sussex sono stati molto egoisti” dice un’amica anonima di Kate alla rivista. “Hanno lasciato sui cognati anche il peso dei loro impegni, non pensando che con tre bambini piccoli questo sarebbe stato davvero pesante“.

Infatti pare che Kate Middleton sia esausta, e molto adirata, stanca del troppo lavoro a corte. Qualche testata inglese oggi parla persino di una Duchessa sull’orlo di una crisi di nervi, costretta a sorridere e andare avanti. Intanto da Palazzo arriva una nota che addita il racconto di Tatler ricco di inesattezze e fuori luogo, non avendo chiesto una conferma ai diretti interessati.