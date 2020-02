Kate Middleton: il suo video per 5 Big Questions diventa virale

Kate Middleton mette da parte la sua nota timidezza e racconta il suo progetto 5 Big Questions in un breve video diventato subito virale. Con quasi un milione di visualizzazioni in poche ore, la Duchessa di Cambridge diventa Regina di Instagram, conquistando una sicurezza che lei spesso ha negato d’avere. Nei commenti i sudditi sui social si dicono entusiasti dello slancio di Kate, sempre più vicina e amata da tutti. Già nelle scorse settimane la moglie del Principe William aveva lanciato l’iniziativa educativa per genitori e insegnanti.

Si chiama 5 Big Questions (5 grandi domande) e, come dice Kate Middleton stessa nel video, richiede pochi minuti per compilare il questionario. Già 22mila famiglie inglesi hanno risposto alle domande che la Duchessa ha elaborato con un team di esperti. Gli argomenti principali sono scuola, famiglia, giochi e amicizie dei più piccoli. “Ho bisogno di sapere il vostro parere e le vostre esigenze, per indirizzare il nostro lavoro nella direzione migliore” afferma Kate Middleton, mai apparsa così sicura di se. Proprio lei non ha avuto paura di ammettere di essere stata terrorizzata alla nascita del primo figlio, il Principe George.

“Abbiamo girato l’Inghilterra, il Galles, la Scozia e l’Irlanda del Nord, visitando scuole, centri per l’infanzia e gli ospedali. Parlare con voi e conoscere a fondo i problemi è stato importante. Avete ancora tempo per rispondere al questionario“. Nel breve video pubblicato su Instagram la Duchessa di Cambridge aracconta l’esperienza delle ultime settimane. Kate Middleton ha incontrato bambini, famiglie, educatori e medici per approfondire la campagna da lei portata avanti.

Dopo aver svelato in un podcast sul web le sue paure per il ruolo di madre, Kate vuole sapere quelle delle altre donne e dei papà, che come lei, nel caotico mondo di oggi, a fatica riescono a tenere sempre le redini dell’educazione dei propri figli.