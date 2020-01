Kate Middleton come Diana: ribattezzata la Principessa dei bambini

Kate Middleton segue le orme di Lady Diana nei cuori dei sudditi, e viene ribattezzata la Principessa dei bambini. Nelle ultime settimane l’impegno della Duchessa di Cambridge nei confronti dei piccoli sudditi è ulteriormente aumentato, dopo il lancio del suo progetto educativo 5 Big Questions. Diana Spencer, grazie alla sua immensa empatia con i più deboli, era chiamata la Principessa della gente.

“Come genitori sappiamo quanto tutti abbiamo a cuore il futuro dei nostri figli. Per questo desideriamo un forte cambiamento per le nuove generazioni”. Così Kate Middleton aveva introdotto il suo nuovo progetto, volto ad ascoltare e capire bambini, genitori e educatori, per migliorare il sistema scolastico e comunicativo.

La Duchessa di Cambridge si è divisa tra scuole dell’infanzia e ospediali pediatrici negli ultimi giorni, e come sempre ha dimostrato la sua empatia con i più piccoli. Anzi, sembra essere più spontanea, aperta e meno rigidamente legata al galateo reale con loro. Già negli anni passati Kate aveva dimostrato questa sua propensione. Lo scorso anno quando aveva presentato il suo progetto botanico per il Chelsea Flower Show, uno spazio verde pensato per i bambini.

Ora, mamma di George, Charlotte e Louis, il suo impegno sembra dedito quasi esclusivamente ai suoi piccoli sudditi, facendole aggiudicare il titolo di Principessa dei bambini. Così la Middleton, sempre più pronta al suo futuro incarico da Regina, ricorda nei cuori degli inglesi Lady Diana. Lei era la Principessa della gente, perché con i suoi modi di fare gentili e lontani dalla rigidità della Royal Family, era riuscita a conquistare tutti.

Quello con Lady D è un paragone importante, quasi pesante. Per ora però Kate Middleton sembra all’altezza dell’indimenticata mamma del Principe William. Patrona di molte associazioni per adolescenti e bambini, impiegherà i prossimi mesi visitando istituti educativi per vedere i frutti del suo progetto 5 Big Questions.