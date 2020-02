Keanu Reeves e Alexandra Grant sono fidanzati da anni

Quando a novembre 2019 Keanu Reeves e Alexandra Grant sono stati avvistati insieme per la prima volta sul red carpet del LACMA Art + Film Gala di Los Angeles, tutti sono rimasti sorpresi. I due si conoscevano già da qualche tempo, avendo lavorato insieme al libro d’arte Ode to Happiness, edito nel 2011, con poesie dell’attore e disegni dell’artista, e avendo creato la casa editrice X Artists’ Books nel 2017, eppure nessuno pensava che tra di loro ci fosse un legame amoroso.

Eppure la storia sembra essere molto più vecchia di quanto tutti pensassero. Jennifer Tilly, amica storica di Alexandra Grant, sostiene di aver saputo della relazione già due anni fa, quando Alexandra le disse con molto candore di essersi fidanzata con Keanu Reeves. La Tilly ha spiegato in un’intervista a Page Six che Alexandra è una donna molto elegante, tranquilla e riservata e che è proprio questa la ragione per cui la storia con Keanu sta andando così bene. Anche lui è un tipo molto poco hollywoodiano, che non ama i riflettori e che conduce una vita tranquilla.

Visualizza questo post su Instagram "We’re interested in marginal voices that are exciting, and in exploring the performative and experimental. I think a book can become a seed, a DNA for world-building." – co-founder Alexandra Grant on X Artists' Books' mission. Before @pencenterusa presents X Artists' Books at Hollywood Forever on Tuesday, Catherine Womack talks to Grant and Keanu Reeves for @lamag. #xartistsbooks Un post condiviso da X Artists' Books (@xartistsbooks) in data: 25 Feb 2018 alle ore 3:15 PST

La Tilly afferma «Lui non vuole i riflettori, vuole mantenere un basso profilo. Penso che il motivo per cui tutti sono impazziti nel vederli insieme è che sono una specie di coppia perfetta. Penso che tutti vorrebbero avere qualcosa del genere. Non è una storia d’amore hollywoodiana da brivido». La Tilly riserva parole di entusiasmo per entrambe, dicendo che se lo meritano e che la loro è una storia d’amore perfetta. No sa dire se si sposeranno, d’altronde «Loro sono artisti, fanno semplicemente ciò di cui hanno voglia».