Keira Knightley: niente più scene di nudo ora che ho due figlie

Keira Knightley ha raccontato al Financial Times le sue priorità di donna, di madre e di attrice, e afferma che non farà più scene di nudo ora che ha due figlie. L’attrice è diventata mamma per la seconda volta nel 2019. Keira e il marito James Righton, hanno infatti due figlie, Edie, 4 anni, e Delilah. L’attrice sta per tornare al cinema con Misbehaviour.

“I capezzoli cadono” esordisce con ironia l’attrice, che sottolinea come cambia il corpo dopo la gravidanza e la meternità. “In realtà mi sento più a mio agio con il mio corpo di quanto mi sentissi prima, mi sento meglio nuda ora di quando lo mostravo. Ho superato i trent’anni, ho due figlie, mi piace il mio corpo, ma non mi va più di mostrarlo sullo schermo“.

Keira Knightley aveva recitato in alcune scene in topless per film come The Edge Of Love e The Duchess. Attivista, femminista e forte voce del movimento #MeToo Keira preferisce puntare su altro al momento nella sua carriera.

“Adesso posso scegliere una controfigura per queste scene” dice l’attrice. “È un processo di selezione interessante! In un certo senso, è come me, ma meglio. Ha un corpo migliore del mio, quindi può fare lei queste scene”

Il nuovo lungometraggio di Keira Knightley parlerà proprio di corpo femminile e di concorsi di bellezza. Si chiamerà Misbehavior, e la trama segue un gruppo di donne che interrompono il concorso di Miss Mondo del 1970. Nel cast del film, in uscita a marzo, Lesley Manville, Rhys Ifans e Greg Kinnear. Ispirato a una storia vera, Keira Knightley vestirà i panni dell’attivista femminista Sally Alexander, che insieme ad altre ragazze del Movimento di liberazione delle donne, interruppero la diretta salendo sul palco per protesta.