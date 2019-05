Keira Knightley è incinta e annuncia la sua seconda gravidanza sul red carpet di Chanel. Infatti l’attrice ha mostrato per la prima volta il pancino al cocktail party parigino per Chanel J12. Sorridente e radiosa, in un abito color crema che accarezza le rotondità, rivela così di aspettare un bambino.

Keira Knightley è già mamma di Edie, 4 anni, avuta dal marito, il musicista inglese James Righton.

Molto riservata, la coppia non ha mai mostrato in pubblico la piccola Edie, avvistata solo in qualche foto rubata dai paparazzi. Keira Knightley, però, mostra orgogliosa la sua nuova gravidanza, e appare rilassata nonostante siano i primi mesi, mano nella mano con James Righton. La coppia è convolata a nozze nel maggio 2013 in Francia.

Keira, ambasciatrice Chanel dal 2018, porta al polso sinistro il nuovo orologio J12, presentato a Parigi. Abito ampio color crema, sandali e capelli sciolti, l’attrice forse non è mai stata più bella.

E pensare che proprio lei nei mesi scorsi, in un saggio femminista, aveva raccontato le difficoltà della gravidanza e della maternità per una donna, oltre alla sua somma gioia.

“Io ricordo vomito, sangue e la sensazione di tentare di sopravvivere” aveva scritto nel saggio Feminists Do not Wear Pink (And Other Lies), curato da Scarlett Curtis e pubblicato da Penguin Books.

“Non viene dato abbastanza credito alla fatica di una donna per diventare madre. Io vengo da un sistema privilegiato, con aiuto, assistenza, per me e la mia bambina, ma è stato comunque tremendamente difficile“.

Parlando della sua carriera dopo la maternità Keira Knightley aveva aggiunto: “Il lavoro mi ha permesso di tornare ad essere me stessa“.

Note anche le dichiarazioni contro Kate Middleton e il sistema di cui fa parte, accusandola di essere troppo perfetta, in posa a poche ore dal parto del Principe Louis, come se fosse un lavoro.

“Hai mostrato la faccia che il mondo vuole vedere… Stai lì buona con il tuo bambino a fatti immortalare da un branco di fotografi di sesso maschile“.

Keira Knightley ora è pronta ad affrontare la seconda gravidanza con più consapevolezza e più forza, conoscendo le gioie e i dolori del parto.