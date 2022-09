Khaby Lame: "Voglio fare l'attore ma sono pronto anche a tornare in fabbrica"

Khaby Lame è sicuramente il Tiktoker più famoso del mondo, vive a Milano, in un quartiere del centro ma non certo a City Life, il quartiere stile New York abitato da molte star come Chiara Ferragni. Il successo per lui è arrivato a poco più di 20 anni – ora ne ha 22 – e soprattutto è stato inaspettato perché arriva da video su TikTok in cui semplicemente fa notare come spesso nei video tutorial siano presentate azioni quotidiane semplici come se fossero molto complicate. Grazie alla sua mimica è entrato nel cuore dei fan e conta 149,5 milioni di follower su TikTok e 79,5 milioni su Instagram.

Khaby Lame in una recente intervista ha dichiarato che il suo sogno è diventare un attore versatile e bravo come Will Smith, ma dimostra anche di avere i piedi ben piantati a terra. Ha infatti dichiarato che è pronto anche a tornare in fabbrica se a un tratto la fortuna dovesse voltargli le spalle.

Ha dichiarato di poter vivere nel lusso semplicemente facendo 3 video a settimana, ma, nonostante la scorta, sembra non aver perso il senso delle cose. Afferma che ora gli ex compagni di classe lo cercano, ma ricorda gli episodi di razzismo a scuola, quando i genitori dei compagni di classe lo guardavano con sospetto perché arrivava dai quartieri popolari ed era di colore. Questi sconsigliavano ai loro figli di giocare con Khaby Lame e per lui si è trattato di un periodo davvero difficile a causa dell’emarginazione.

Non dimentica neanche di essere una persona “fortunata”, che è riuscita ad avere una posizione senza particolari meriti. Proprio per questo sul futuro ha idee abbastanza chiare.

Nel frattempo continua a pregare 5 volte al giorno.