Una delle prime interviste di Chiara Ferragni: ecco com'era l'influencer nel 2013

Su TikTok è comparso un video di Chiara Ferragni un po’ diverso dal solito. O meglio, a cui non siamo più abituati ormai da tempo. Si tratta di una delle sue prime interviste: per le vie di Brera (Milano), Pif fa alcune domande a una giovane Ferragni nel 2013, che con ancora un po’ di insicurezza si definisce “influencer“, spiegando al conduttore quello che fa.

Il filmato è stato postato dalla pagina TikTok Winningm2020, sotto cui è immediatamente comparso il commento dell’imprenditrice, che poi l’ha ricondiviso nelle sue storie Instagram. E così si assiste a una delle prime volte in cui Chiara Ferragni si è raccontata:

Io dal 2007, non so, ho sempre fatto molte foto, soprattutto di quello che indossavo con il cellulare. Ho cominciato a pubblicarle proprio su internet, penso a 19 anni. Ho cominciato a farlo tutti i giorni. Mi piaceva cambiare tanti vestiti e provare sempre cose diverse. Indossarli tanto per mi sembrava uno spreco. Quindi chiedevo al mio fidanzato dell’epoca di scattarmi delle foto o lo facevo io allo specchio, però piacevano. Non so perché ma la gente cominciava a seguirle in questo sito in cui le pubblicavo. Avevo tanti seguaci.