Kristen Stewart si tinge i capelli di arancione durante la quarantena. L’attrice ha deciso di optare per un cambio di look durante questo periodo di isolamento. La Stewart sin da subito ha deciso di ricorrere all’auto isolamento tant’è che solo oggi, a distanza di un mese scopriamo che ha deciso di stravolgere il suo look. I fan più attenti hanno notato un post sull’account Instagram di Cj Romero, amico di lunga data, vecchio interesse amoroso e attuale parrucchiere dell’attrice.

Nel post Instagram sul suo profilo Cj Romero spiega il procedimento con cui ha creato l’esclusivo colore della Stewart. “Qual è il gusto della settimana? Il nostro è Cosmic Rust” scrive l’hair stylist su Instagram. “Ho usato Bright Copper e un paio di gocce di Autumn Red di Maria Nila Stockholm.” L’hair stylist ha spiegato la procedura per ottenere il colore e i tempi di posa della tinta. Questa nuova tinta è un ulteriore svolta nello stile dell’attrice. Negli ultimi anni Kristen Stewart ha provato diversi tagli e colori di capelli. L’abbiamo vista esordire sul grande schermo, in Twilight, con una folta chioma castana per poi stravolgere il suo look nel corso del tempo. Nel 2017 l’attrice si presentò sul red carpert del Festival del cinema di Cannes con i capelli biondi e cortissimi.

Poco tempo fa l’attrice ha dichiarato che avrebbe sposato la sua compagna Dylan Meyer. Le due sono fidanzate da diverso tempo e hanno iniziato la loro relazione ad agosto 2019. Kristen Stewart e Dylan si sono conosciute nel 2014 sul set e si sono frequentate per qualche periodo. Poi si sono perse di vista fino a quando non si sono rincontrate ad una festa qualche anno fa. Dopo la storia con Robert Pattnison e il gossip con il suo attuale hair stylist CJRomero, sembra che l’attrice abbia trovato la stabilita anche sul piano sentimentale.