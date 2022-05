Le Kardashian sono arrivate in Italia! Dopo il matrimonio ufficiale celebrato a Santa Barbara, per Kourtney e Travis Barker è arrivato il momento di celebrare quello in grande stile. E se non in Italia, dove? La coppia ha scelto la località di Portofino per il terzo Sì.

Avete capito bene, questa sarà la terza cerimonia per i novelli sposi. La modella e il musicista, dopo il sì a Las Vegas e il matrimonio legale in California, sono pronti a sposarsi di nuovo. Stavolta in una cornice da favola, secondo il sito di gossip TMZ, la coppia ha affittato il Castello Brown, lo storico edificio difensivo e dimora nobiliare, che si trova in cima al promontorio dell’incantevole borgo ligure che da qualche giorno è invaso da star.

Dalla proposta di nozze dello scorso ottobre, su una spiaggia californiana, i fan aspettavano il fatidico sì, ma difficilmente pensavano di vederne così tanti. E c’è già chi parla di un quarto ricevimento a Los Angeles, con ancora più persone, al ritorno dall’Italia.

Quindi è proprio vero che “non c’è due senza tre”, almeno nel caso di Kourtney Kardashian e Travis Barker, che questa volta non poteva di certo tralasciare la famiglia. Le sorelle Kardashian al completo: Kim, Khloe, Kendall e Kylie e mamma Kris Jenner sono tutte approdate in Liguria. Inoltre, pare che la coppia celebrerà il rito tra l’abbazia di San Fruttuoso e la villa di Dolce & Gabbana. Insomma, tutto preannuncia un party da favola e una parata di stelle internazionali.

Le nozze tra l’influencer e il batterista dei Blink 182 saranno blindatissime, tanto che gli sposi hanno fatto firmate clausole di riservatezza a tutti coloro che sono coinvolti nell’organizzazione della cerimonia hollywoodiana. Per la neo-sposa un vero e proprio amore non solo per il marito ma anche per il piccolo Borgo italiano della costa ligure, di cui aveva postato (l’anno scorso) sui suoi canali social, elogi per la bellezza e lo splendore del luogo.