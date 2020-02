La dedica di Billie Eilish a Justin Bieber: “Tengo di più a lui che a chiunque altro”

Billie Eilish ha confermato di essere ancora una grande fan di Justin Bieber dedicandogli parole di grande stima e affetto.

La cantante, che qualche settimana fa ha incantato tutti con la sua performance agli Oscar 2020, è apparsa nell’ultimo episodio del documentario di Bieber Seasons insieme ad altre star come Big Sean, Usher, Quavo e DJ Khaled.

La giovane rivelazione della musica pop non poteva essere più dolce nei confronti del suo idolo adolescenziale: “Direi che sta meglio e questo mi rende così felice perché tengo di più a lui che a chiunque altro nella mia vita“. Ha poi aggiunto scherzando: “Tutto quello che fa, mi rende entusiasta. Non mi interessa se la fa, la mette su un piatto e la vende in negozio, io sono entusiasta. Per tutto quello che Justin fa, io sono pronta!“.

D’altronde Billie non ha mai fatto segreto della grande ammirazione che ha per il cantante tanto da condividere su Instagram uno scatto della sua camera tappezzata di poster della star canadese e, addirittura, una foto in cui da giovanissima sfoggia una canotta autografata da Justin.

La stima, di certo, è reciproca infatti solo pochi giorni fa Bieber in un’intervista si è mostrato pronto a proteggere la cantante riferendosi ai problemi che lui stesso ha dovuto affrontare per una fama troppo precoce: “Non voglio che passi quello che ho passato io. Voglio solo proteggerla, non voglio che si perda. Non voglio che attraversi tutto quello che ho passato io. Non lo auguro a nessuno. Quindi, se mai avrà bisogno di me, basta una telefonata“.