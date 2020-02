Justin Bieber racconta il suo rapporto con Billie Eilish

Justin Bieber si emoziona parlando della collega e amica Billie Eilish, raccontando il loro rapporto. Il cantante, è stato intervistato dai microfoni di Apple Music per promuovere il suo nuovo disco Yummy. Il brando è dedicato a sua moglie Hailey Baldwin. Nel corso dell’ intervista il cantante ha parlato anche del rapporto con con la giovane artista. Bieber ha dichiarato di sentirsi molto protettivo nei confronti della sua fan numero uno.

Durante l’intervista con Zane Lowe, alla domanda del presentatore in merito al rapporto con la la Eilish, il cantante è scoppiato in lacrime di commozione. Billie è sempre stata una grandissima fan del cantante di Baby, sin dalla sua adolescenza. Durante l’intervista Justin ha raccontato del suo primo incontro con Billie e di come si sente protettivo nei suoi confronti ancora oggi. I due, oggi amici, hanno un legame molto forte e sanno che possono contare l’uno sull’altro nei momenti più difficili.

Billie Eilish ha ripostato l’estratto dell’intervista sul suo profilo Instagram ringraziandolo. Nel post ci sono anche alcune foto della ragazza dove mostra e indossa alcuni gadget ufficiali del cantante. La risposta di Bieber non è tardata ad arrivare, Justin ha commentato il video con un “Ti voglio bene”.

Justin Bieber ha raccontato anche alcuni retroscena dell’ultimo anno, dal matrimonio fino ai problemi con la droga e infine anche i problemi di salute. Nell’ intervista il cantante ha raccontato che molto spesso la security era costretta ad entrare tutte le mattine nella sua camera per verificare le sue condizioni e per evitare l’abuso di droghe e altre sostanze. Il periodo buio e il matrimonio con la modella statunitense Hailey Baldwin hanno permesso a Bieber di cambiare e di guardare alla vita con occhi diversi. Il giovane adolescente ha forse lasciato spazio all’uomo maturo e con la testa sulle spalle.