Regina Elisabetta: Beatrice e Eugenie sostituiranno Meghan Markle e Harry

La Regina Elisabetta potrebbe ridistribuire i compiti di Meghan Markle e del Principe Harry tra le Principesse Beatrice e Eugenie. La Megxit diventerà effettiva questa primavera, e gli incarichi dei Duchi di Sussex rimarranno scoperti. Alcuni sono stati già assegnati alla Duchessa Sophie di Wessex, moglie del Principe Edoardo.

Un regalo importante per il suo matrimonio, quello che riceverà Beatrice da sua nonna. Infatti la futura sposa, che convolerà a nozze il prossimo 29 maggio con Edoardo Mapelli Mozzi, avrà insieme a sua sorella un ruolo più importante. Le figlie del Principe Andrea e di Sarah Ferguson sono rimaste fino ad ora nell’ombra, partecipando solo a eventi che coinvolgevano tutta la Royal Family.

Beatrice, a capo di un’azienda informatica, e Eugenie, che dirige una galleria d’arte, ora sarammo membri attivi della famiglia reale. Con Meghan e Harry in Canada, la Regina doveva trovare al più presto dei sostituti. Se il Principe William e Kate Middleton sono già impegnatissimi, le due sorelle sono sembrate le scelte ottimali.

Persino il Principe Carlo ha cambiato idea sulla loro posizione, e pare sia felice per loro. Infatti il futuro Re pare sia sempre stato contrario nell’allargare la cerchia dei membri attivi dei Windsor. Non una scelta con motivazioni personali, ma una sua aspirazione da futuro sovrano: tagliare i costi della Corona. E per fare questo bisognerebbe tagliare anche gli incarichi.

“La Famiglia Reale si è già ristretta quando il Duca e la Duchessa di Sussex hanno rinunciato ai loro doveri pubblici” ha dichiarato un amico del Principe Carlo al Daily Mail. “A mano a mano che i membri più anziani della famiglia si ritirano, diventerà ancora più ristretta, quindi ci sono spazi da riempire.“