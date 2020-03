Meghan Markle potrebbe doppiare se stessa nei Simpsons

Meghan Markle potrebbe doppiare se stessa in un piccolo cameo nei Simpsons. Il produttore del popolare show tv, Al Jean, ha lanciato un appello via radio alla Duchessa. Una provocazione forse, ma pare che le offerte per Meghan continuino a fioccare. Dopo la proposta della Disney, apparentemente rifiutata dalla Markle, ecco arrivare quella per i Simpsons.

Intervistato dall’emittente radiofonica Radio Times, Al Jean, produttore del cartone più irriverente della tv, ha dichiarato: “Ho sentito che Meghan Markle vuole un ruolo da doppiatrice. Quindi se stai ascoltando questo messaggio chiamaci“. Pare che i creatori della serie vogliano aggiungere Meghan (e forse anche Harry) ai tanti cameo famosi della serie. La voce era partita lo scorso autunno, prima della Megxit. Il Principe Harry, alla prima londinese del film Disney Il Re Leone, aveva ironizzato su un ruolo da doppiatrice per Meghan.

Da allora pare che la proposta sia stata realmente avanzata dalla casa di produzione, ma rifiutata dalla Duchessa. Secondo i bene informati infatti, Meghan Markle non avrebbe nessuna intenzione di tornare a recitare, tanto meno di darsi al doppiaggio. Pare che i Duchi di Sussex vogliano invece fondare una casa di produzione per i loro documentari.

Intanto oltre oceano si parla di questa possibilità Infatti l’attuale doppiatrice di Lisa Simpson, Yeardley Smith, aveva lanciato l’amo per una comparsata di Greta Thunberg. Infatti la voce storica dello show, convinta ambientalista, ritiene che la ragazzina e la Duchessa potrebbero lanciare messaggi forti e importanti per il pianeta, anche comparendo in un solo episodio.

Meghan Markle, vista la giusta causa, accetterà di comparire in un episodio dei Simpsons?