La Regina Elisabetta torna a Buckingham Palace nonostante il Coronavirus

La Regina Elisabetta è tornata a Buckingham Palace, nel centro di Londra, dopo il fine settimana a Windsor, nonostante il Coronavirus. Il Regno Unito è ora sotto allarme per la rapida diffusione del virus nell’ultima settimana. Si era inizialmente pensato che la Sovrana e il Principe Filippo non avrebbero fatto ritorno subito alla loro residenza. Oggi l’inaspettato contr’ordine, per inderogabili impegni.

La Regina Elisabetta è tornata a Buckingham Palace nelle scorse ore per svolgere le sue funzioni nonostante l’epidemia di Coronavirus. Gli impegni pubblici della Royal Family sono stati quasi tutti rimandati o cancellati. Anche il Principe Carlo e Camilla, Duchessa di Cornovaglia, così come Kate Middleton e il Principe William, hanno stoppato le loro fitte agende.

La Regina Elisabetta ha trascorso alcuni giorni nel Castello di Windsor, nel Berkshire, insieme al Principe Filippo, che potrebbe essere rimasto li. La Regina doveva necessariamente tornare per firmare documenti importanti in questo momento delicato. Un portavoce di Buckingham Palace ha dichiarato inoltre che gli eventi in programma saranno rivisti su base continuativa, agendo sulla base dei consigli appropriati.

Tra gli impegni al momento rimandati ci sono la trasferta nel Cheshire questa settimana e una successiva visita a Camden. Un momento molto delicato anche per la Famiglia Reale inglese che resta paralizzata nel momento della Megxit e della Brextit. Un anno nero per i Windsor, che probabilmente si vedranno costretti a rimandare anche le nozze della Principessa Beatrice di York con Edoardo Mapelli Mozzi. Il matrimonio è previsto per il prossimo 29 maggio, ma l’epidemia sta iniziando a aggravarsi nel Regno Unito. Inoltre molti ospiti dello sposo provengono dall’Italia, e non potrebbero partecipare all’evento.