La Regina Elisabetta lascia Buckingham Palace per paura del Coronavirus

La Regina Elisabetta II e il Principe Filippo hanno lasciato Buckingham Palace per paura del Coronavirus. La decisione presa a Palazzo serve come misura precauzionale per preservare la salute dell’anziana coppia reale. 93 anni lei, 98 lui, Elisabetta e Filippo non avevano mai abbandonato la loro residenza per una emergenza sanitaria di questo genere. Gli impegni della Regina, così come quelli del Principe Carlo e di Camilla, Duchessa di Cornovaglia, sono stati tutti posticipati al momento. Anche la fitta agenda di impegni di Kate Middleton e del Principe William potrebbe essere messa in stop. Con l’avanzare del virus nel Regno Unito, la famiglia reale si ferma.

Per il momento la Regina Elisabetta e il Principe Filippo si sono spostati nel castello di Windsor. Però se la situazione Covid-19 dovesse peggiorare, si trasferiranno a Sandringham. Una fonte reale ha rivelato al The Sun: “La Regina è in ottima salute, ma è stata la scelta giusta andare via da Buckingham Palace. Buona parte del suo staff è nel panico per il Coronavirus“.

Fino ad oggi le attività della Royal Family sono prodecute tranquillamente, ma adesso arriva lo stop. “La Regina ha incontrato molte persone nelle ultime settimane” continua la fonte. “Non è lontana dal suo 94esimo compleanno, sono le giuste misure precauzionali“.

Pare che il duro programma preveda di cancellare già gli impegni reali della Regina di maggio e giugno a causa del Coronavirus. Definitivamente a rischio quindi il matrimonio reale della Principessa Beatrice di York con Edoardo Mapelli Mozzi, il prossimo 29 maggio.

La paura del Coronavirus aveva già colpito la famiglia reale spagnola. La Regina Letizia Ortiz e il Re Felipe si erano sottoposti al tampone, poi risultato negativo. Il Principato di Monaco ha cancellato il tradizionale Ballo della Rosa.