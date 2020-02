Lady Diana: la nipote Kitty Spencer copia look iconici per la settimana della moda

Lady Diana è stata un’icona di stile senza tempo, per questo sua nipote, Kitty Spencer, sembra sempre più copiare o ispirarsi ai suoi look, specie nella settimana della moda. La modella, che ha lavorato anche per Dolce & Gabbana e Bulgari, si è divisa tra le sfilate di Londra, Parigi e Milano. I suoi outfit sembrano proprio richiamare quelli più iconici e noti della Principessa. Kitty Spencer, 29 anni, è prossima alle nozze, con il compagno Michael Lewis, 61 anni. Il suo pare sarà il matrimonio dell’anno a Londra, oscurando persino quello della Principessa Beatrice.

Kitty Spencer è figlia del fratello di Lady Diana, Charles, e in molti sottolineano una certa somiglianza tra zia e nipote. Certamente hanno lo stesso spiccato gusto per la moda. Alla sfilata parigina di Schiaparelli Haute Couture per la collezione Primavera / Estare 2020, Kitty ha indossato un completo casual color crema che ricordava uno di Diana del 1997. Un classico tailleur pantalone, abbinato a un pullover bianco.

Lady Kitty Spencer has been sporting outfits reminiscent of her aunt, the late Diana, Princess of Wales https://t.co/xEZQrntmp0 pic.twitter.com/0jz0pjAKlm — Tatler (@Tatlermagazine) February 24, 2020

Per un party di Alberta Ferretti a Milano la modella ha scelto un completo pantalone più moderno, blu navy, dal taglio large e un po’ maschile. Impossibile non correre con la memoria al completo pantalone indossato nel 1990 al Royal Albert Hall da Diana. Una novità nella moda reale, un tocco moderno per l’epoca, che stravolse l’immagine da Principessa tradizionale.

Sempre alla settimana della moda milanese Kitty sfogglia l’abito più celebrativo per sua zia Diana. Il lungo vestito rosso di seta ricorda incredibilmente quello indossato dalla Principessa nel 1992 per la prima del film Just Like A Woman.

Che sia un tributo o una casualità, certo è che la Spencer stia conquistando sempre più i riflettori, inglesi e non. Con Meghan Markle lontana dai red carpet e Kate Middleton sempre più mamma, Kitty è la più cliccata del web, e degna erede di Diana.