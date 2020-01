Lady Diana si divertiva a indispettire il Principe Carlo ridendo in maniera esagerata in pubblico. Il fotografo Ken Lennox, che ha spesso immortalato i consorti, ha raccontato questo inedito dettaglio durante il programma tv Inside the Crown: Secrets of the Royals. Famosa per il suo sorriso, la Principessa lo usava a volte anche per una rivincita contro il marito.

Diana e Carlo erano in crisi fin dai primissimi anni del loro matrimonio, e prima ancora della nascita del Principe Harry, il secondogenito. Infatti la Principessa era già a conoscenza dei tradimenti del futuro Re con Camilla Parker Bowles. Non solo, il Principe Carlo era solito ignorare i pianti e le richieste d’attenzione di sua moglie.

Così, a detta di Ken Lennox, è nata questa particolare attitudine di Diana, di ridere esageratamente negli eventi pubblici. Questo gesto procurava molta noia al Principe Carlo, come si nota anche in foto dell’epoca. L’evento scatenante sarebbe stato il pianto in pubblico di Lady Diana durante il viaggio in Australia della coppia. Era il marzo 1983 quando la Principessa fu immortalata piangendo durante il loro arrivo presso l’Opera House di Sydney, totalmente ignorata da Carlo.

“Diana stava male, si vede nelle fotografie, ma Carlo non l’ha degnata di uno sguardo” racconta il fotografo. Proprio lui svela un dettaglio raccontatogli da una delle segretarie personali di Lady D: “Da quel giorno lei ha iniziato a ridere esageratamente in ogni evento pubblico, non per reale divertimento, ma per dar fastidio al Principe Carlo“.

L’ipotesi potrebbe essere anche che questa vendetta nasca da avvertimenti di corte. A Diana potrebbe essere stato intimato di farsi fotografare sempre sorridente dopo l’incidente in Australia. Così la madre di William e Harry avrebbe deciso di portare questa recita impostale a livelli esagerati.