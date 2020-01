The Crown 4: Emma Corrin è identica a Lady Diana nelle prime foto dal set

Tutti coloro che hanno amato Diana Spencer, alias Lady Diana, sono destinati ad avere un tuffo al cuore nel momento in cui vedranno le prime immagini tratte dal set della serie tv The Crown, giunta alla quarta stagione. La nuova annata introduce infatti il personaggio della “principessa triste”, e la somiglianza fra l’attrice che lo interpreta e l’icona che ha sedotto il mondo intero è davvero notevole.

Già alla fine della terza stagione si era assistito all’incontro fra la giovane ragazza, appena 16 anni, e il Principe Carlo. Tutto però cambierà con il nuovo capitolo del prodotto di punta del catalogo Netflix, quando entrerà in scena l’attrice Emma Corrin, la quale, truccata e abbigliata esattamente come la sua controparte reale, sembra essere quasi una viaggiatrice nel tempo

#TheCrown | Additional images of the filming of the fourth season of The Crown in Malaga, Spain . @JoshOConnor15 #EmmaCorrin #PeterMorgan @TheCrownNetflix pic.twitter.com/ReKTZT4nQR

Le precedenti foto rubate dal set ci mostravano Lady D durante il viaggio con il consorte in Australia, a due anni dal matrimonio in pompa magna: già in quel caso si avvertiva con grande forza lo splendido lavoro fatto dalla produzione per ricreare lo stile di Diana.

Ma sono le nuove foto apparse in queste ore a destare una meraviglia ancora maggiore. Negli scatti infatti possiamo ammirare Lady Diana fare il suo ingresso trionfale nel The Savoy di Londra (realmente occupato per un giorno dalla produzione), nel 1989: la principessa infatti stava per presenziare ai Barnardo’s Champion Awards del 1989, i premi assegnati dalla charity con la quale collaborava e di cui fu presidentessa fino al 1996.

Spiccano per somiglianza l’abito a fiori dai toni pastello, opera della designer preferita dalla principessa, Catherine Walker, e il riconoscibilissimo taglio di capelli, ma anche la gestualità della poco conosciuta attrice 24enne, che ricorda da vicino la Spencer e di cui finora sono comparse davvero pochissime foto.

Non è ancora chiaro l’arco narrativo coperto dalla quarta stagione di The Crown, ma per quel che mostrano gli scatti si può pensare ad almeno un decennio; certo è invece che l’attrice Gillian Anderson vestirà i panni di Margareth Tatcher, mentre Josh O’Connor sarà il Principe Carlo.