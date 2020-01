Thomas Markle, padre della Duchessa Meghan, ha rilasciato una lunga intervista per l’emittente inglese Channel 5, nel quale si è detto molto geloso del Principe Carlo. L’avvenimento a cui fa riferimento è l’aver accompagnato Meghan Markle all’altare al suo posto. Thomas si scaglia così contro sua figlia, il Principe Harry e la monarchia inglese, colpevoli di averlo estromesso dalla vita dell’ex attrice.

A pochi giorni dalla Megxit e dal trasferimento in Canada dei Duchi di Sussex, Channel 5 ha rilasciato un’intervista bomba di Thomas Markle. L’uomo, che non vede e non sente sua figlia più da oltre un anno ha definito Meghan molto lontana dall’educazione che le ha dato, e il Principe Harry un debole ipersensibile.

“Meghan è imbarazzante, ha distrutto la famiglia Reale. Quando ti sposi accetti il compito che ne consegue. Non è la ragazza che ho cresciuto” l’accusa il padre. L’uomo era stato allontanato dalla figlia inizialmente per aver concesso delle finte esclusive ai paparazzi, poi per aver venduto ai media le loro lettere e messaggi privati.

“È deludente perché in realtà ha realizzato il sogno di ogni ragazza. Ogni ragazza vuole diventare una principessa. Lei c’è riuscita e ora sta buttando via tutto. Perché? Sta gettando via tutto per soldi.”

Il signor Markle non ha neanche una parola buona per sua figlia, che lo avrebbe abbandonato nel momento del bisogno, e escluso dal suo giorno più importante, quello delle nozze.

“Ero davvero geloso del Principe Carlo. Ho dovuto vedere il matrimonio della mia bellissima figlia da casa. E ho pianto” confida poi l’uomo. Infatti, dopo la sua estromissione dalle nozze per una presunta malattia, era stato il Principe Carlo a accompagnare Meghan Markle all’altare.

Però poi torna sulla questione economica, che secondo molti telespettatori dell’intervista sui social è la cosa che sembra interessargli di più: “Io sono suo padre, le ho pagato gli studi, vestita e cresciuta. Me lo deve, me lo deve anche Harry. Anche la famiglia reale me lo deve. Sono tutti in debito con me adesso“.