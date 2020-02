Lady Gaga: fumavo 40 sigarette al giorno, ora ho smesso

Lady Gaga ha ammesso di aver smesso con il fumo, e di fumare fino a qualche tempo fa quasi quaranta sigarette al giorno. La dichiarazione arriva durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Apple Music, per promuovere il suo nuovo singolo Stupid Love, uscito il 28 febbraio. Durante l’intervista la pop star ha parlato della sua dipendenza dalle sigarette, dei problemi che le ha causato, e ha raccontato ovviamente il suo nuovo progetto musicale.

“Non fumo più, fino a qualche tempo fa fumavo quasi quaranta sigarette al giorno”, ha dichiarato la cantante al giornalista Zane Lowe del New Music Daily. Contrariamente alle sue dichiarazioni Lady Gaga è stata però paparazzata proprio qualche settimana fa mentre fumava. Durante l’intervista la cantante ha sicuramente voluto fare un appello ai suoi fan invitandoli a non provare a fumare per poi rischiare di cadere nella dipendenza. “Non fumate se non lo fate, perché smettere è peggio.” L’intento della pop star è quello di prevenire piuttosto che curare, come lei stessa ha detto nell’intervista. La battaglia di Lady Gaga contro le sigarette sembra essere una delle sue nuove prerogative.

Lady Gaga proprio ieri ha rilasciato il video del nuovo singolo, Stupid Love. “Un ritorno alle origini e un modo per far ballare tutte le persone”, ha dichiarato la pop star. Il video, a poche ore dall’uscita, è stato oggetto di meme e parodie a causa del concept. Lo stesso brano è stato stroncato dai suoi fan che l’hanno definito uno scarto della precedente era discografica Born This Way. Gaga ha rilasciato anche qualche informazione sul nuovo album, sarà un progetto molto personale, al quale tiene molto. Durante la fase di registrazione ha pianto e ha gioito molto nell’ascoltare i suoi brani.

Secondo alcune indiscrezioni il titolo dell’album potrebbe essere “Chromartica”, mentre la data d’uscita è ancora da definire.