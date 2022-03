La 28esima edizione degli Screen Actors Guild Awards si è conclusa durante la cerimonia del 27 febbraio 2022, trasmessa in diretta tv da Santa Monica, in California. La pellicola Apple Coda è stata incoronata a sorpresa come miglior film, conquistando anche le statuette per il miglior cast d’insieme e il miglior attore non protagonista, grazie all’interpretazione di Troy Kotsur.

Premiati anche Will Smith come miglior attore protagonista nel biopic sulle sorelle Williams Una famiglia vincente. Come miglior attrice protagonista, invece, è stata scelta Jessica Chastain per il suo ruolo ne Gli occhi di Tammy Faye, scavalcando Nicole Kidman, Olivia Colman e Lady Gaga.

Quest’ultima era in gara con il film House of Gucci – diretto da Ridley Scott – che aveva guadagnato il maggior numero di nomination insieme a Il potere del cane di Jane Campion, entrambi a quota tre. Tuttavia, nonostante la sconfitta, Gaga ha dichiarato più volte di avere altri pensieri per la testa: “C’è così tanto da fare nel mondo e il mio cuore è davvero all’Ucraina”.

La cantante, infatti, ha poi pubblicato un lungo post su Instagram dopo la serata, a proposito della terribile situazione che sta vivendo il popolo ucraino, in seguito all’attacco della Russia. Con i fan ha condiviso una foto scattata mentre aveva ancora addosso gli abiti del red carpet, lanciando un messaggio di grande solidarietà:

“Il mio vero desiderio stasera era che per due ore io e i miei colleghi attori potessimo far sorridere il pubblico. Sono onorata di essere stata lì, è un privilegio essere un’intrattenitrice. Ci sono molte ragioni per le quali il mondo ci dà motivo per non sorridere. Sto pregando stasera per l’Ucraina e mando sorrisi a tutti i vostri cuori, prego affinché tornino al più presto interi”.