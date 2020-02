Lady Gaga: look futuristico per il ritorno alla musica con Stupid Love

Lady Gaga torna alla musica con il brano Stupid Love, e fa già discutere il suo nuovo look futuristico dalle prime immagini del video. L’artista, dopo il successo di A Star is Born, torna con il primo album in quattro anni. Infatti Joanne del 2016 è stata l’ultima fatica musicale di Lady Gaga, non contando la colonna sonora del film con Bradley Cooper. Il singolo Stupid Love, che anticipa l’uscita del sesto album, dal titolo ancora top secret, sarà disponibile il 28 febbraio. Non si conosce ancora lo stylist di questa era, ma di certo farà molto discutere.

Il look futuristico, metallico e total pink adottato da Lady Gaga per il video che accompagnerà il singolo divide già i fan. Una parte di loro infatti è già entusiasmato dal ritorno di quella che considerano la vera Gaga. Altri invece speravano in un ritorno più maturo, specie dopo la direzione presa con Joanne e il successo di Shallow.

L’artista italo americana però sa sempre come stupire, e il suo comeback è uno dei più attesi di questo 2020. Certamente la curiosità è grande proprio per il suo look e per la direzione creativa e fashion che prenderà questa era, già ribattezzata sui social #LG6. Non si sa infatti ancora chi curerà la sua immagine in questa nuova avventura discografica, e da chi sia stato disegnato il bikini metallico che intravediamo nell’anteprima del nuovo video. L’artista sembra essere un messia dell’amore nel deserto, in un futuro distopico, alla ricerca dell’amore. Anche il videoclip sarà rilasciato nella giornata di domani.

L’album che racchiude Stupid Love potrebbe intitolarsi Chromatica, ma la notizia sembra ancora non ufficiale. Già nelle scorse settimane l’artista aveva dato qualche anticipazione sul suo cambio di hair style, mostrandosi con lunghi capelli rosa e un make up realizzato con i prodotti del suo brand, Haus Laboratories.