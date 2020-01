Lady Kitty Spencer: la nipote di Lady Diana si sposa

Lady Kitty Spencer, nipote di Lady Diana, si è ufficialmente fidanzata e si sposerà nei prossimi mesi con un uomo di oltre 30 anni più grande di lei. Figlia di Charles Spencer, fratello della Principessa scomparsa, e cugino di William e Harry, Kitty è una modella e attrice. Le sue nozze saranno l’evento dell’anno a Londra, forse più di quelle della Principessa Beatrice, oscurate dagli scandali del Principe Andrea.

Lady Kitty Spencer sposerà il multimilionario Michael Lewis, imprenditore sudafricano di ben 32 anni più grande di lei. 29 anni lei, 61 lui. Papà Charles, di cinque anni più giovane del futuro sposo, sembra aver dato il suo benestare a malincuore. La socialite non sarà una principessa ma è pur sempre un’aristocatica, e certamente le sue nozze saranno sulle pagine dei media di tutto il mondo.

Un po’ per la sua bellezza, che ricorda quella di Diana, un po’ per il suo lavoro, Kitty ha da sempre una spiccata risonanza sui media. Ben 500mila followers su Instagram, e ha posato per i più grandi marchi e riviste.

Lo scorso giugno sul red carpet del Cash & Rocket Masquerade Ball di Londra aveva sfoggiato per la prima volta un enorme diamante di taglio a rosa, su base di platino e circondato da pietre più piccole. I gossip trovano conferma solo oggi su tutti i giornali inglesi, anche se la coppia non ha ancora rilasciato dichiarazioni.

Si parla già di una festa di fidanzamento nella casa della coppia nel centro di Londra, valore circa 24 milioni di euro. Tra gli invitati i giovani di casa Windsor, da William e Kate Middleton e Harry e Meghan Markle, fino alle Principesse Beatrice e Eugenie. L’abito da sposa potrebbe essere disegnato da Dolce & Gabbana, brand del quale Kitty è ambasciatrice da diversi anni.