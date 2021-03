Le migliori creme viso al caviale

Oro nero, prelibatezza, “cibo dei ricchi”. Queste sono solo alcune delle definizioni più comuni che ruotano attorno al caviale. Nell’immaginario collettivo è un componente che evoca lusso ed esclusività, basta infatti il suo nome per dare valore a un piatto o a un cosmetico. Tecnicamente con caviale si identificano le uova del pesce storione conservate con il sale, spesso però anche altre uova di pesci (come il salmone o il tonno), vengono chiamate così. Per questo, le creme viso al caviale sono sinonimo di cosmesi avanzata e pregiata.

Il mondo cosmetico si è avvicinato ormai da anni all’uso del caviale per via della sua composizione ricca di amminoacidi che viene subito assorbita dal nostro organismo. La sua struttura così simile a quella della pelle ne facilita l’assorbimento, stimolando la produzione di collagene. Il caviale rappresenta anche un concentrato di vitamine A, B1, B2, B6 e D trasformandolo in un perfetto alleato per combattere il processo di invecchiamento cellulare.

Essendo un prodotto di origine animale, il caviale contiene naturalmente elementi marini come alghe e acidi grassi Omega 3 e Omega 6, le cui proprietà sono molto ricercate in campo estetico. Per via della sua natura non può chiaramente essere preso in considerazione nei prodotti di bellezza vegani ma sicuramente i brand più blasonati sono attenti all’etichetta cruelty free.

Nonostante lo storione sia sempre stato un pesce molto diffuso (ne esistono circa 30 specie diverse), il suo valore economico ne ha compromesso la specie, tanto che attualmente in alcune nazioni europee (tra cui l’Italia) è tenuto strettamente sotto controllo attraverso l’acquacoltura, al fine di mantenere la sua riproduzione e scongiurare l’estinzione.

Le proprietà delle creme al caviale

Le preziosissime creme viso al caviale hanno quindi delle proprietà invidiabili, le principali sono:

prevenzione delle rughe;

tonificazione ed effetto tensore istantaneo dei tessuti della pelle;

idratazione profonda;

stimolazione della produzione di collagene.

Le migliori creme viso al caviale

Scopriamo quali sono le migliori formulazioni a base di caviale, un elisir di bellezza il cui elevato costo rappresenta un vero e proprio investimento per la bellezza.

La prairie – skin caviar trattamento viso

Quando si parla di questa particolare categoria di prodotto è impossibile non citare La prairie, il brand svizzero è stato uno dei pionieri in fatto di creme al caviale, iniziando a offrirlo sul mercato cosmetico circa 30 anni fa.

La crema Skin Caviar ha una storia definita leggendaria, è nata nel 1987 ed è ancora oggi il prodotto di punta di questa particolare nicchia di cosmetici. Le perle contenute all’interno hanno una consistenza simile a quella del caviale. Ha proprietà idratanti e rassodanti ed è indicata per pelli mature.

Disponibile da Douglas a 222,99 euro

La prairie skin caviar luxe cream

Nella nuova formulazione contenuta nella Skin Caviar Luxe Cream, La prairie si è servita della bioingegneria, attraverso la quale è riuscita a isolare i componenti essenziali del caviale, e a sfruttarli ancora di più per migliorare il suo estratto naturale. Non è solo una crema dalle proprietà “miracolose” ma rappresenta una vera e propria esperienza d’uso.

Disponibile da Douglas a partire da 439,99 euro

Avant Skincare – Sublime Peony and White Caviar Illuminating Pearls Serum

Il siero illuminante, nutriente e protettivo Sublime Peony and White Caviar Illuminating Pearls riduce la comparsa di macchie scure e arrossamenti. Contiene anche perle di raro caviale bianco con proprietà illuminanti e rassodanti. Il caviale bianco è una variante pregiata, derivante dalle uova di storione albino. Il Siero è senza parabeni e protegge la pelle dagli agenti esterni e riduce l’aspetto di linee d’espressione e rughe.

Disponibile su LookFantastic a 144,95 euro

Ilaire – Caviar firming cream

È una giovane startup italiana nata nel 2020 dalle mani di Ilaria Prandelli, una farmacista che ha deciso di investire i suoi sforzi su una linea di prodotti dedicata proprio al caviale a alle sue eccezionali proprietà.

Caviar di Ilaire è studiata appositamente per le pelli più mature. La linea è composta da un siero e da una crema, rispettivamente Caviar Firming Serum e Caviar Firming Cream, entrambi efficaci nel rimodellare le linee del viso, contrastando gli effetti della gravità.