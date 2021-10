Tra le tendenze in ambito cosmetico per il nuovo anno spunta la crema viso ai peptidi: segno che i prodotti di questa categoria ci faranno compagnia nei prossimi mesi. Il crescente interesse verso questo tipo preciso di crema, come segnalato da trendalytics, segna la strada cosmetica del 2022 e offre ai consumatori nuovi spunti per prendersi cura della pelle.

I peptidi sono ben conosciuti in ambito estetico e sono usati da decenni per l’idratazione profonda della pelle. Capiamo perché.

Cos’è la crema viso ai peptidi

Peptidi è il nome scientifico usato per indicare gli ingredienti della crema che aiutano a preservare l’elasticità della pelle. Una crema ai peptidi quindi è un trattamento anti aging senza una vera età di riferimento, in quanto agisce per contrastare l’invecchiamento cutaneo che avanza di anno in anno e che viene influenzato da numerosi fattori.

Immaginiamo i peptidi come catene di aminoacidi, che supportano le proteine rassodanti e idratanti della pelle, veicolando in profondità i principi attivi.

Le proprietà di una buona crema viso ai peptidi

Scopriamo le caratteristiche principali delle creme viso ai peptidi:

preserva l’elasticità della pelle;

riempie le rughe con effetto volumizzante;

aiuta a produrre collagene;

contrasta la perdita di tonicità dei tessuti.

Come agiscono i peptidi

Entrando ancora di più nel tecnico, i peptidi sono degli aminoacidi sintetizzati, che combinandosi tra loro formano proteine buone e utili alla pelle. Sono gli amici ideali per contrastare le rughe, molto efficaci soprattutto sul contorno occhi e bocca: proprio là dove la pelle è più sottile e soggetta a disidratazione e invecchiamento cutaneo. Non a caso sono due delle zone del viso su cui si cerca di applicare prodotti specifici e mirati per evitare line e rughe profonde.

Le migliori creme ai peptidi

Una buona crema ai peptidi usata con costanza equivale a un buon trattamento cosmetico, e aiuta a combattere i segni del tempo. Vediamo insieme le migliori attualmente in commercio.

Drunk Elephant – Protini Polypeptide Cream

Innovativa crema idratante vegana con il 90% di ingredienti di origine vegetale, ricca di proteine, che unisce 9 peptidi “segnale” (amminoacidi che formano le proteine della pelle) che comunicano con le cellule e fanno penetrare l’idratazione, rassodando la pelle. Favorisce l’elasticità e il rinnovamento cellulare. Da applicare mattina e sera sulla pelle detersa e asciutta.

Disponibile su Sephora a 65 euro

Acquista ora

The Inkey List – Idratante Rassodante ai Peptidi

È una crema idratante da giorno, nutriente e a rapido assorbimento. Contiene un duo di peptidi che aiuta a sostenere il collagene naturale e a idratare la pelle.

Disponibile su Sephora a 15 euro

Acquista ora

Vichy Liftactiv Collagen Specialist Crema Viso

Crema che contrasta la perdita di tonicità, rughe e rilassamento cutaneo, e lo fa grazie alla formula arricchita in Peptidi e Vitamina C. Da usare mattino e sera. È adatta a tutti i tipi di pelle.

Disponibile su AmicaFarmacia a 50,30 euro

Acquista ora

Filorga Time-Filler crema correzione rughe assoluta

Crema che promette di combattere le rughe da contrazione, quelle da rilassamento cutaneo e quelle da disidratazione. Per farlo, si serve di un triptide che limita le contrazioni muscolari, di un potente peptide che stimola la sintesi dei 6 più importanti componenti del tessuto, e dell’acido ialuronico per un effetto di riempimento visibile.

Disponibile su AmicaFarmacia a 65 euro

Acquista ora

Dreamy Youth Peptidi Crema Viso

Crema con miscela di peptidi concentrati, cellule staminali floreali e antiossidanti. Un concentrato utile per idratare, ringiovanire e rinvigorire l’epidermide, e dare così alla pelle un aspetto più fresco e luminoso.

Disponibile su Douglas a 27,99 euro

Acquista ora