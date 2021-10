Cosmetici: gli ingredienti amici della pelle da usare in combinazione

Ci sono elementi, vuoi un po’ per la chimica vuoi un po’ per la loro natura, che lavorano meglio se utilizzati insieme, questo accade anche per i cosmetici: usare in combinazione determinati ingredienti li rende più efficaci. Secondo alcuni studi infatti, alcuni ingredienti oltre ad essere amici della pelle lavorano meglio in sinergia, questo significa poter ottimizzare l’efficacia di un cosmetico, ridurre gli sprechi e soprattutto ottenere maggiori risultati.

Ma quali sono in cosmetica le accoppiate vincenti dimostrate? Le scopriamo insieme di seguito.

Ingredienti da usare in combinazione per proteggere e rafforzare la pelle

Sentiamo spesso parlare dell’importanza dell’SPF da applicare, sotto forma di crema, prima dell’esposizione al sole, sia che questa avvenga al mare, sia che si tratti di uscire in città. Oggi gli esperti hanno capito che esiste una vitamina capace di amplificare la protezione solare fino a 8 volte.

Vitamina C e crema con SPF

Usare un siero alla vitamina C prima di applicare la crema con fattore SPF ne amplifica la potenza e ottimizza il lavoro della protezione solare. La pelle così sarà senza dubbio protetta adeguatamente e allo stesso tempo idratata come si deve.

Non a caso la vitamina C, o acido ascorbico, vanta proprietà:

antiossidanti;

antinfiammatorie;

combatte l’iperpigmentazione (data anche dall’esposizione solare).

L’SPF invece è una sigla che indica il fattore di protezione dai raggi UVA e UVB. Bisogna tenere a mente che:

SPF 15 indica che la formulazione blocca circa il 94% dei raggi;

SPF 30 il 97%;

SPF 50 il 98%.

Ingredienti da usare in combinazione per le pelli sensibili

La pelle sensibile è soggetta a rossori e infiammazioni e deve fare di tutto per tenersi alla larga dagli ingredienti che scatenano e rivelano tutte le sue fragilità. Spesso quindi un prodotto che va bene per le pelli normali e che magari risponde a un’esigenza specifica, su una pelle sensibile causa irritazione. Come si può evitare che ciò accada?

Retinoidi e vitamina B3 (niacinamide)

Il retinolo ad esempio, nonostante sia molto utilizzato in ambito estetico (è quasi sempre presente nei prodotti anti age), per molti tipi di pelle può risultare irritante: abbinare un retinoide a un siero di vitamina B3 può aiutare a debellare l’irritazione. Questo è possibile perché la niacinamide è antinfiammatoria e aiuta a rafforzare la barriera cutanea.

Gli esperti consigliano di applicare sul viso prima un siero alla vitamina B3 e successivamente il retinolo. In questo modo anche le pelli più sensibili potranno giovare di tutti i vantaggi che il retinolo apporta alla pelle.

Il retinolo infatti è uno dei capisaldi della bellezza e:

attenua le rughe sottili;

funziona molto bene come antietà.

Mentre il niacinamide, o vitamina B3:

protegge la barriera cutanea dagli agenti esterni;

contrasta la formazione di imperfezioni (è utile anche per curare l’acne).

Ingredienti da usare in combinazione per idratare (e combattere le rughe)

L’acido ialuronico, nei suoi diversi pesi molecolari, è forse l’ingrediente cardine delle formulazioni anti rughe (tanto quanto il retinolo) grazie alle sue proprietà che gli permettono di portare fino in profondità l’acqua, rinvigorendo e rimpolpando la pelle. Come si può sfruttare al massimo la sua capacità umettante?

Acido ialuronico e ceramidi

Con le ceramidi, che aiutano l’acido ialuronico a rimanere là dove deve stare, è consigliato usare in abbinamento una crema idratante a base di ceramidi ottimizzerà il lavoro.

Riassumendo, l’acido ialuronico:

idrata a fondo;

agisce come anti infiammatorio;

è cicatrizzante.

Mentre le ceramidi, essendo lipidi grassi: