Letizia Ortiz da Armani a Mango: doppio look per San Valentino

Letizia Ortiz ha scelto due look molto differenti, uno firmato Armani, l’altro Mango per gli impegni della giornata di San Valentino. La Regina di Spagna non ha rinunciato agli eventi del giorno, restando però sempre al fianco del marito, il Re Felipe. La coppia è apparsa molto affiatata e complice, concedendosi qualche gesto di tenerezza in più sotto i riflettori nel giorno degli innamorati.

Trendsetter e Regina di stile, Letizia Ortiz non poteva non stupirci anche a San Valentino. Infatti ha scelto un abito bianco con pois neri per il primo evento. L’outfit, firmato Armani, è costato circa 400 euro. Per completare il look ha scelto un paio di pumps di Carolina Herrera e gioielli Karen Hallam Jewellery. I Reali di Spagna hanno partecipato al convegno scientifico in occasione del 50° anniversario del Parco Nazionale di Doñana.

Un look più easy, monocromatico, quello scelto da Letizia Ortiz per il secondo evento della giornata. Re Felipe e sua moglie sono rimasti in Andalusia dove hanno visitato propio il parco della Doñana. La coppia reale non ha nascosto ai fotografi il proprio affiatamento. Approfittando della ricorrenza di San Valentino Letizia e Felipe hanno scacciato ogni voce di crisi. Non li abbiamo mai visti così complici e sorridenti in quindici anni di matrimonio.

Il look della Regina è firmato Mango, ed è decisamente low cost rispetto al primo. Camicetta e jeans color panna e semplici stivaletti di pelle. Solo Letizia Ortiz è capace di passare in poche ore da un look da passerella a uno da più quotidiano, sempre con risultati eccelenti.

La gita della natura della coppia reale è stato il loro modo romantico di festeggiare questa data, mettendo a tacere il gossip.