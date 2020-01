Letizia Ortiz triste: aria di crisi con Re Felipe?

Letizia Ortiz è apparsa triste e tesa negli ultimi impegni pubblici, e alcuni giornali parlano di aria di crisi con il Re Felipe. La Regina di Spagna, che è tornata ai suoi doveri di Stato alla parata dell’Epifania, ha mostrato un sorriso tirato e la freddezza di suo marito nei suoi confronti non è passata inosservata. La donna è apparsa diversa rispetto agli ultimi eventi prima di Natale. Anche Letizia, come la Principessa Triste Charlene di Monaco, finisce sulle prime pagine per il suo sorriso scomparso.

Secondo i più attenti Felipe avrebbe ignorato un gesto di tenerezza della moglie, che ha allungato la mano verso di lui durante la cerimonia. Non solo, nelle foto in auto dei giorni successivi i due sembrano avere i volti molto tesi, lontani dalla solita armonia che li caratterizza.

I media spagnoli ipotizzano una crisi di coppia, e non sarebbe la prima volta. La scorsa estate Re Felipe aveva ammonito pubblicamente Letizia Ortiz durante una cena di stato, causa un errore di protocollo della moglie. Il gesto aveva fatto il giro del mondo, e si sommava alle vicende poco piacevoli del 2018.

Infatti, dopo ripetuti atti poco corretti di Letizia nei confronti della Regina Madre Sofia, il Re aveva pubblicamente mostrato il suo dissenso, ignorandola in diverse occasioni. Un comportamento quasi infantile, come ricalcato da molti giornali, che mette in risalto i forti caratteri dei Reali di Spagna, ma anche la loro onestà con i sudditi.

I più cauti però scongiurano la crisi e parlano di un periodo difficile per la Corona. Infatti nelle scorse ore si è spenta l‘infanta Pilar, sorella di Re Juan Carlos e zia di Re Felipe. L’anziana donna era in ospedale da diverse settimane per un carcinoma alla stadio finale. L’intera famiglia si era avvicendata al suo capezzale nei giorni scorsi.