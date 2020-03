Letizia Ortiz: dissapori con la Regina Sofia e l’Infanta Cristina

Letizia Ortiz sembra avere sempre maggiori dissapori con la Regina Sofia e l’Infanta Cristina, madre e sorella del Re Felipe, tanto da porre a lui un ultimatum. “O loro o me” pare abbia detto la Regina di Spagna, molto amata per la sua eleganza ma poco per il suo carattere. A pochi giorni dall’uscita di una dura biografia non autorizzata, la situazione di Letizia sembra farsi sempre più difficile. Secondo la stampa spagnola Re Felipe starebbe tentando, inutilmente, di mediare.

Non è un mistero il pessimo carattere, eccessivamente forte, di Letizia Ortiz. Negli ultimi anni i suoi scontri con la Regina Madre Sofia sono stati talmente eccessivi da farle fare figuracce in pubblico. Infatti nel 2018, per impedire ai media di scattare una foto, durante un evento pubblico, alla suocera con le nipoti Leonor e Sofia, Letizia ne ha combinata una davvero grossa. La Regina di Spagna ha cominciato a posare di spalle verso i fotografi, per parlare con le figlie, e impedire lo scatto tra nonna e nipoti.

La reazione della stampa e di Felipe, dopo l’ennesimo sgarro della Ortiz nei confronti dell’amata Regina Sofia, fu negativissima. I media spagnoli hanno iniziato una dura campagna contro di lei, e il Re ha iniziato a ingnorarla in pubblico davanti le telecamere. Una piccola grande vendetta, che pare sia servita a poco.

I rapporti ora sarebbero tesi non solo con la suocera ma anche con la cognata. L’ex giornalista pare mal digerisca la presenza, seppur in seconda fila, della sorella maggiore del marito. Non si conosce il motivo del dissidio di Letizia con l’Infanta Cristina, ma pare che le due donne non vadano affatto d’accordo.

La nuova biografia non autorizzata, che racchiude i racconti di familiari, amici e ex colleghi di Letizia, ne traccia un profilo freddo, aggressivo, di una donna disposta a tutto per ottenere ciò che vuole. Sarà davvero così? Certo è che l’anno era iniziato con le voci di crisi della coppia reale, ulteriore sintomo di una situazione poco felice.