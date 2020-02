Letizia Ortiz veste Carolina Herrera per i nuovi ritratti reali

Letizia Ortiz ha scelto un elegante abito rosa da gala di Carolina Herrera per i nuovi ritratti della famiglia reale. Negli scatti la Regina di Spagna è immortalata da sola, con il Re Felipe e con le figlie, le Principesse Leonor e Sofia. Le fotografie, che ritraggono la Royal Family spagnola, sono opera della giovane artista e docente Estela De Castro.

La sua figura da Regina non è mai stata in discussione, ma la sua solennità traspare maggiormente in queste immagini. Letizia Ortiz ci ha abituati a look trendy, alle volte persino low cost, e in questo abito firmato Carolina Herrera ci mostra il lato regale che non vediamo molto spesso. Le fotografie, scattate a Palazzo Zarzuela, ci riportano ad un’immagine classica dei regnanti, tra sogno e tradizione.

Eppure, non ci crederete, ma l’abito, impreziosito da ricami in argento, era stato già indossato da Letizia lo scorso anno. La Tiara de las Flores de Lis è in platino e diamanti, e appartiene alla famiglia dei Borbone sin dal 1906.

L’abito rosso indossato nello scatto di famiglia è in linea con lo stile di Letizia Ortiz, più moderno e minimal, così come quello blu navy del ritratto di coppia. Il brand spagnolo potrebbe aver disegnato anche questi due abiti. Tre look per la Regina di Spagna, che incanta anche in questa occasione. Sempre elegantissimo Re Felipe, in alta uniforme nei primi scatti, e con un completo grigio in abiti civili.

Gli occhi però sono puntati anche sulle figlie, le Principesse Leonor e Sofia, che seguono il gusto fashion di mamma Letizia. Colori pastelli per loro, rosa per l’erede al trono, azzurro per la sorella minore, come sempre abiti simili. Le due sorelle, che hanno solo tre anni di differenza, sembrano quasi gemelle. La loro giovane e spontanea bellezza risalta nello scatto di coppia.