Lettino Montessori: pro, contro e i migliori su Amazon

Il lettino Montessori è un’alternativa al classico letto per bambini che, seguendo il metodo montessoriano, incoraggia l’indipendenza, il movimento e tranquillizza i piccoli: approfondiamo l’argomento, conoscendo pro e contro, ma anche i migliori prodotti in vendita su Amazon, da acquistare con un click. La filosofia educativa di Maria Montessori, che punta a sviluppare la creatività e l’indipendenza, infatti, non si applica solo in classe per i bambini, ma anche in casa. È importante creare uno spazio in cui tutto sia alla portata di bambino, anche in tenera età, e da questo presupposto nasce l’idea della cameretta montessoriana, letto compreso.

Quando arrediamo la camera dei bambini, spesso lo facciamo in base alle prospettive di un adulto, mentre il metodo montessoriano invita a tenere conto del punto di vista dei bimbi. Un modo semplice per mettersi nei loro panni è sedersi o sdraiarsi per terra: così potrete scoprire cosa vedono i vostri figli.

Per arredare una cameretta montessoriana non è certo necessario assumere un designer d’interni o essere un esperto del metodo: la semplicità è la chiave.

In genere si punta su colori neutri, come il bianco o le tinte naturali, che regalano un senso di calma e permettono all’attenzione del piccolo di essere attirata da giocattoli o quadri dai toni vibranti. L’illuminazione dovrebbe essere morbida e calda, con riflessi minimi.

Lettino Montessori: pro e contro

La caratteristica principale di un lettino Montessori è l’altezza: si tratta, infatti, di un letto che rasenta il pavimento. Rimosso il pericolo della caduta, il bambino è libero di sperimentare i suoi ritmi sonno/veglia, di muoversi indipendentemente. Si sente a proprio agio nella ricerca di cose nuove e fiducioso in se stesso, guarda il mondo come un luogo per fare scoperte.

Naturalmente, è necessario accertarsi che il letto non sia direttamente adiacente a una presa d’aria o a un radiatore. Per garantire la sicurezza dei bambini di età inferiore a sei mesi, inoltre, il letto deve essere privo di coperte, cuscini, paraurti e animali di peluche.

I pro, dunque, sono molti:

il bambino si muove in autonomia , imparando ad andare a letto quando è stanco;

, imparando ad andare a letto quando è stanco; il bambino acquista fiducia in sé e nei suoi movimenti;

in sé e nei suoi movimenti; non bisogna sollevare ogni volta i bambini per prenderli e rimetterli nel lettino;

ogni volta i bambini per prenderli e rimetterli nel lettino; i ritmi naturali sono favoriti;

sono favoriti; il bambino non si fa male cadendo dal letto;

cadendo dal letto; i piccoli hanno un letto in miniatura come quello di mamma e papà (cosa che amano molto).

Naturalmente, come per ogni situazione, non manca qualche contro. Essere genitori montessoriani non è facile, perché l’ansia di controllo, specialmente nei primi mesi dalla nascita, è un sentimento profondamente radicato. Inoltre il bambino, alzandosi da solo dal letto, può potenzialmente comparire in qualsiasi momento in camera da letto di mamma e papà.

I migliori lettini Montessori su Amazon

Se state pensando a un percorso educativo secondo il metodo montessoriano, un lettino Montessori è fondamentale per la camera dei vostri figli. Ecco i prodotti migliori su Amazon.

