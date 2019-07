Libri classici: i titoli migliori

I libri classici, dai romanzi al teatro, dalle origini ai giorni nostri, sono titoli che non dovrebbero mancare nella libreria di ogni casa.

Alla base della cultura generale, si leggono spesso a scuola, ma vanno riletti o letti almeno una volta nella vita da adulti, affinché si possa appezzarne tutte le sfumature di storie e caratteri, gli aspetti psicologici e i legami con la società, nonché l’influenza sulla letteratura successiva e su altre forme di espressione come il cinema.

Raccontano vicende archetipiche, che sono ormai entrate nell’immaginario collettivo con citazioni famose, hanno creato generi, modelli, si sono resi indispensabili per decodificare anche una realtà apparentemente lontana dal racconto come quella dei nostri giorni.

Naturalmente ognuno ha i “suoi” classici, i libri preferiti, quelli che porterebbe su un’isola deserta. Scegliere è stato arduo, ma abbiamo selezionato 12 libri classici che non dovrebbero mancare in casa, una lista personalissima e non esaustiva. Se non li avete ancora letti tutti, le vacanze sono la scusa perfetta per recuperare. Buona lettura!

12 libri classici da leggere a tutti i costi