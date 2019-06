Libri: novità 2019 da leggere sotto l’ombrellone

Leggere sotto l’ombrellone è la maniera migliore per passare il tempo in estate, aprire la mente, rilassarsi, conoscere nuovi mondi e recuperare i libri novità 2019 usciti da poco a cui non avete ancora potuto mettere mano.

Romanzi, poesie o fumetti, storie d’amore, saggi, moda e, ovviamente, racconti gialli, ognuno ha i suoi gusti, i suoi generi preferiti, sebbene in tanti durante le vacanze amino sperimentare fuori dalla loro comfort zone.

La scelta, naturalmente, è quasi infinita, sia per il cartaceo che per l’e-book da scaricare sul Kindle. Per questo la redazione di DireDonna ha selezionato tra i libri novità 2019 dieci proposte, anche da acquistare online su Amazon, che potranno solleticare la vostra curiosità e finire nella vostra borsa da mare durante l’estate alle porte.

L’assassinio del Commendatore. Libro Secondo – Metafore che si trasformano di Haruki Murakami (Einaudi). L’atteso seguito e finale del primo volume, Idee che affiorano, che racconta di una dimora sperduta in cui vive un pittore e intorno a cui ruota tutto uno degli immaginifici e speciali universi creati da Murakami. Prezzo 20 euro. Acquista su Amazon

Vivere senza plastica. Una guida per cambiare il mondo, una bottiglia di plastica alla volta di Will McCallum (HarperCollins Italia). Una guida accessibile a tutti, scritta dall’attivista in prima linea nel movimento anti-plastica, che analizza il problema con esempi concreti raccolti in giro per il mondo e fornisce i consigli per realizzare piccoli cambiamenti che fanno una grande differenza, dall’acquisto di stoviglie riutilizzabili alla pulizia del parco o della spiaggia vicino a casa. La plastica non si elimina senza combattere. Prezzo 15 euro. Acquista su Amazon

Il sussurro del mondo di Richard Powers (La Nave di Teseo). La ribelle dottoranda in botanica Patty-la-Pianta fa una scoperta sensazionale che potrebbe rappresentare il disvelamento del mistero del mondo e il compimento di una vita spesa a guardare e ascoltare la natura. Ma questo è solo l’inizio della storia: intorno a Patty si intrecciano i destini di nove personaggi che, a poco a poco, convergono in California, dove una sequoia gigante rischia di essere abbattuta. Premio Pulitzer 2019. Prezzo 22 euro. Acquista su Amazon

Ulysse di Jacques Lob e Georges Pichard (Rizzoli Lizard). Torna in libreria il fumetto con i testi di Jacques Lob e i disegni onirici di Georges Pichard, realizzato tra il 1968 e il 1974, che porta in sé la fervida confusione e le ambizioni libertarie di quegli anni. Dietro alle disavventure di questo non c’è soltanto lo zampino degli dei, ma la sua divorante curiosità, l’irreprimibile bisogno di mettere a rischio la pelle pur di sapere cosa gli riserverà la prossima avventura. Rilettura a fumetti vibrante e sensuale del poema omerico. Prezzo 22 euro. Acquista su Amazon

Zucchero filato di Cristiana Tognazzi (Rizzoli). Da quando Camilla non sta più con Giovanni la sua vita è diventata grigia, la casa vuota, il lavoro noioso, con il silenzio che pian piano avvolge ogni cosa. Ma un giorno le parole firmate Zucchero filato fanno di nuovo battere il suo cuore. E se il principe Azzurro fosse completamente diverso da come lo aveva sempre immaginato? Prezzo 16 euro. Acquista su Amazon

Un amore più forte di me di María Dueña (Mondadori). Torna in libreria tra I Miti Mondadori – pratici per le vacanze – il romanzo che vede protagonista Bianca Perea, studiosa madrilena, in California per catalogare e archiviare le carte del letterato spagnolo Andrés Fontana. Tre vite si intrecciano tra love story, avventura e quotidianità sotto il comune denominatore dell’amore per la Spagna e la letteratura. Più estivo di così… Prezzo 7,90 euro. Qui per acquistare

Ninfa dormiente di Ilaria Tuti (Longanesi). Dopo Fiori sopra l’inferno, torna Teresa Battaglia, il commissario di polizia specializzato in profiling dal carattere fiero e indomito, a tratti brusco ma sempre compassionevole. E torna per il thriller l’ambientazione piena di suggestioni, una natura fatta di boschi e cime montuose, di valli isolate e di bellezze insospettabili. Prezzo 18,60 euro. Qui per acquistare

Moda, metropoli e modernità di Daniela Baroncini (Mimesis). Un’affascinante analisi della nascita e dell’evoluzione della moda nel nuovo scenario delle grandi capitali, dall’Ottocento ai nostri giorni, dalla Parigi di Baudelaire, dei passages, dei grandi magazzini, ma anche della femme fatale e del dandy, fino alle città fluide della contemporaneità, dall’immaginario della metropoli come archetipo di modernità alle trasformazioni dell’era digitale, dai luoghi ai non luoghi della geografia virtuale. Prezzo 14 euro. Acquista su Amazon

La ridicola idea di non vederti più. La storia di Marie Curie e la mia di Rosa Montero (Ponte delle Grazie). Tra biografia e diario, un omaggio alla vita, all’amore e, perché no, anche alla morte. Nel 2009 l’autrice Rosa Montero perde il suo amato compagno di vita, vorrebbe scriverne, per sublimare il dolore, ma non ha mai raccontato se stessa nei romanzi. Mentre riflette sul da farsi, si imbatte nel diario di lutto di Marie Curie: la grande scienziata ha perso il marito, Pierre Curie, nel 1906. Nel diario di questa donna serissima trova un urlo di dolore e di disperazione, un lutto profondo, un amore appassionato. Sente che può utilizzare il personaggio di Marie Curie come uno schermo su cui proiettare le riflessioni e le emozioni che giravano nella sua testa e nel suo cuore da due anni e comincia a indagare, accumula documentazione, fotografie, biografie, lettere, per tentare di comprendere il mistero di Marie, e più si immerge nella sua vita e più percepisce risonanze con la sua. Prezzo 16 euro. Acquista su Amazon