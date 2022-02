Liu Jo debutta nel petwear e veste (anche) gli animali

Liu Jo e la start up Me Pet hanno siglato un accordo in esclusiva internazionale della durata di cinque anni, per la licenza delle linee a marchio Liu Jo Pets, una linea dedicata all’abbigliamento e accessori per gli animali. Il noto brand punta ad affermare la nuova linea sia sul mercato domestico che all’estero, attraverso una ‘proposta petwear democratica che coniughi design esclusivo, high quality e rispetto per l’ambiente.

“Il progetto – spiega la label in una nota stampa – nasce da un attento studio del mercato e del suo scenario competitivo a livello internazionale, il quale ha evidenziato un’interessante opportunità di business che trova la sua traduzione nella realizzazione di una proposta petwear democratica che possa coniugare design esclusivo, high quality e rispetto per l’ambiente e per i nostri amici a quattro zampe”.

“Sono molto felice di questo nuovo progetto in cui credo moltissimo“, ha dichiarato Marco Marchi, amministratore unico di Liu Jo.

“Era da tempo che volevo investire in una linea dalle forti potenzialità di mercato e che abbracciasse un ambito che sento molto caro, quello degli animali. Liu Jo Pets vuole essere una proposta distintiva e di qualità, con un progetto strutturato che credo possa essere un ulteriore importante tassello in quello che è il lifestyle Liu Jo”.

Mentre Michela Rubini, CEO di Me Pet, afferma:

“Ormai due anni fa, già prima della pandemia, osservando il grande affetto che i proprietari nutrono nei confronti dei propri animali, è nato in me il desiderio di dare vita ad una linea di abbigliamento ed accessori dedicata ai nostri amici a quattro zampe: una linea unica, di qualità, che rispondesse alle precise esigenze degli animali e dei loro padroni.

Liu Jo Pets sarà disponibile in tutte le boutique monomarca Liu Jo e sull’e-commerce del brand, nonché presso le Pet Boutique, l’e-commerce Pet ed altri canali specializzati.

