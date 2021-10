Sembra che Disney non voglia fermare la tendenza degli ultimi anni di produrre live action e reboot dei grandi classici degli scorsi decenni. Dopo Alladin, Il re leone, La bella e la bestia, ma anche serie tv cult come Gossip Girl, ecco che arriva il remake di Mamma ho perso l’aereo, uno dei film di maggior successo degli Anni ’90. In uscita su Disney+ il 12 novembre, Home Sweet Home Alone avrà una storia simile all’originale.

Come si vede nel trailer appena rilasciato, infatti, il protagonista è Max Mercer (non più Kevin), il bambino che durante le vacanze natalizie viene dimenticato dai genitori in aeroporto e si trova così a casa da solo mentre il resto della famiglia si trova a Parigi (anche se nella nuova versione la meta è il Giappone). Macaulay Culkin lascia però il posto al giovane Archie Yates, che abbiamo conosciuto grazie alla sua interpretazione in Jo Jo Rabbit. Anche se, pare, Culkin dovrebbe tornare per un cameo nella nuova pellicola.

L’unica grande differenza con il film del 1990 è che Henry e Marv, i due ladri (interpretati da Joe Pesci e Daniel Stern) che cercano di entrare in casa di Kevin sono sostituiti da una coppia sposata, che cerca in tutti i modi di recuperare un tesoro perduto. I due interpreti sono Ellie Kemper e Rob Delaney. Nel cast, poi, ci sono anche Aisling Bea, Kenan Thompson, Tim Simons, Pete Holmes, Devin Ratray, Ally Maki, Chris Parnell.

A quanto pare, però, l’intenzione del regista Dan Mazer non è quella di creare continui richiami alla saga originale, anche per evitare i paragoni che i Millennials, sicuramente fan del film Anni ’90, potrebbero fare con il reboot. Home Sweet Home Alone dovrebbe essere, invece, ricco di citazioni di altri film.