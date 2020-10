Mani screpolate: cause, rimedi e prodotti

Con l’arrivo dell’inverno uno dei problemi più comuni per la nostra pelle sono le mani screpolate. Non solo gli agenti atmosferici, anche i fattori interni all’organismo e le abitudini quotidiane possono essere causa di questo inestetismo. Una buona prevenzione e i prodotti giusti possono curarlo.

Questi disturbi sono molto diffusi sia tra le donne che tra gli uomini. Le mani secche possono risultare ruvide e poco piacevoli al tatto, ma anche dare vita a tagli profondi e dolorosi, fino alle ancor più gravi ragadi alle mani. Tra i sintomi più fastidiosi ci sono irritazioni e prurito.

Seguendo una serie di accortezze, dal semplice utilizzo di guanti quando facciamo le pulizie di casa fino a una giusta idratazione, si può prevenire il problema delle mani screpolate.

Il mercato beauty è ricco di prodotti per tornare ad avere mani perfette, setose e morbide, come creme, sieri e detergenti per le mani, che ridonano alla pelle elasticità e compattezza.

Vediamo insieme le cause più comuni, i rimedi più efficaci e i prodotti giusti da usare in caso di mani screpolate e secche.

Mani screpolate: le cause

Tra le principali cause delle mani screpolate e della pelle secca ci sono le basse temperature. L’arrivo dell’inverno è sicuramente il nemico peggiore, tra ragadi, solchi tra le dita, mani che si spellano e un tessuto epiteliale spento e grinzoso.

L’acqua, troppo fredda o troppo calda, contribuisce alla perdita di elasticità della pelle, così come l’eccessivo lavarsi le mani. Terza causa è certamente un detergente inadatto al nostro ph, così come uno troppo aggressivo, che può causare irritazioni e prurito. Stessi problemi vengono causati da prodotti per la pulizia della casa, che senza l’uso di guanti possono danneggiare la cute.

Infine, troviamo l’eccessiva esposizione al sole e ai raggi UV, che favoriscono il fotoinvecchiamento della pelle, lo smog, il cloro, la salsedine.

Vediamo ora i rimedi più efficaci per prevenire o curare le mani screpolate.

I rimedi per la pelle secca

Come avevamo già accennato, uno dei modi principali per prevenire le mani screpolate è l’uso di detergenti neutri, non aggressivi e non di scarsa qualità. Anche l’utilizzo di guanti, quando lavate i piatti o utilizzate a lungo l’acqua durante le faccende domestiche, è consigliato, anche per ripararsi dalle sostanze chimiche contenute nei detersivi.

Nutrire le vostre mani con una buona crema durante i periodi più freddi e più caldi è un secondo punto essenziale, che soffriate già oppure no di pelle secca. Sono indicate quelle con proprietà emollienti e lenitive, a base di burro di cacao e karitè, olio di ricino, di mandorle o di jojoba.

Nei mesi più caldi è consigliato applicare la crema solare anche sulle parti che solitamente ignoriamo, come le mani, soggette ad arrossamenti e screpolature a causa dei raggi UV.

Ci sono ovviamente anche dei rimedi naturali e 100% vegetali, come impacchi a base di olio di oliva, di cocco e di mandorle dolci.

Prodotti consigliati per le mani screpolate

C’è una vasta gamma di creme idratanti per le mani e sieri consigliati per chi soffre di pelle secca e irritata. Si passa dai classici grandi marchi a prodotti più di nicchia e biologici. Vediamoli insieme: