Margot Robbie vorrebbe andare a cena con Meghan Markle e il Principe Harry

Margot Robbie vorrebbe andare una sera a cena, insieme a suo marito Tom Ackerley, con Meghan Markle e il Principe Harry. L’attrice australiana, che ha vissuto per un periodo a Londra, ha ammesso di conoscere da un po’ il Duca di Sussex. Intervistata da Express, la protagonista di Bombshell ha detto di comprendere a pieno la decisione di Harry e Meghan di ritirarsi in Canada.

“Conosco il Principe Harry da un po’, è un ragazzo fantastico” ha raccontato Margot Robbie. “Ho vissuto per un periodo a Londra, mi manca, ma sono contenta di essermi trasferita a Los Angeles“.

L’attrice ha dichiarato di comprendere appieno la scelta dei Sussex di volare in Canada. “Io avevo le mie ragioni per lasciare Londra, e certamente loro hanno le proprie altrettanto valide. So molto bene che prendere una decisione come questa, volare a vivere dall’altra parte del mondo, può essere molto impegnativo. Ma anche illuminante“.

Un nuovo gossip parla della possibilità di vedere la prossima estate Meghan Markle e il Principe Harry sulla west coast, in California. Margot Robbie non vuole perdere l’occasione di cenare con loro, insieme al marito Tom Ackerley. “Se decidessero di trascorre del tempo a Los Angeles ci piacerebbe davvero cenare con loro.”

La notizia arriva a pochi giorni dal rumor, per ora senza conferma, che i Duchi di Sussex abbiano cenato a Miami con Jennifer Lopez e il futuro marito Alex Rodriguez. Pare infatti che le due coppie si siano incontrati al summit sulla salute mentale nel quale il Principe Harry ha tenuto un discorso la scorsa settimana. Secondo i bene informati JLo avrebbe esteso il suo invito nella villa di Miami anche al piccolo Archie, la prossima volta che Harry e Meghan saranno in California. Infatti sempre secondo Express, il bambino non sarebbe in Canada con una tata, ma a Los Angeles con la nonna, Doria Ragland, mamma della Markle.