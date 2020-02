Margot Robbie e Nicole Kidman: le australiane tra le più pagate secondo Forbes

Le attrici australiane Margot Robbie e Nicole Kidman sono tra le più pagate di Hollywood secondo la rivista Forbes. Con loro anche l’attore Chris Hemsworth, che domina la classifica tutta americana. Una sorpresa scoprire che tra gli attori più ricchi a Hollywood tre provengono dall’Australia, non certo nota per la tradizione cinematografica.

Chris Hemsworth è il secondo attore uomo più pagato di Hollywood, con 76 milioni di dollari nel 2019. La star di Thor e Avengers è superato solo da Dwayne ‘The Rock’ Johnson, con 89 milioni di dollari.

Nicole Kidman, dopo anni in sordina, è tornata a Hollywood in prima fila, nonostante si sia ritirata a vivere nella sua Australia con il marito Keith Urban e le figlie. L’attrice è al quarto posto tra le donne più pagate del cinema a stelle e strisce, con 34 milioni di dollari. Grazie al suo debutto in tv in Big Little Lies la Kidman è tornata ad essere tra le più richieste.

Lo stesso vale per la sua collega in Bombshell, Margot Robbie. Anche lei australiana, è una delle attrici di punta del momento, reduce dal successo di C’era una volta a…Hollywood di Quentin Tarantino. Lei è all’ottavo posto, con 23 milioni di dollari.

La Robbie è anche l’unica attrice australiana nella classifica Forbes 2020 ad aver ricevuto una candidatura agli Oscar quest’anno. La Kidman e Margot Robbie superano persino Jennifer Aniston e Charlize Theron nella classifica. L’Australia si dimostra miniera di talenti, anche se questa classifica dimostra ancora la disparità di pagamanenti tra uomini e donne.

Se Dwayne Johnson, primo tra gli uomini, guadagna 89 milioni l’anno, Scarltet Johansson, la più pagata tra le donne, ne prende solo 56, oltre 30 milioni in meno.