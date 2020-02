Meghan Markle e Principe Harry: prime foto insieme dopo la Megxit

Meghan Markle e il Principe Harry sono stati fotografati per la prima volta insieme dopo la Megxit. La coppia, paparazzata nel giorno di San Valentino, è volata in California dal Canada, dove hanno partecipato a una conferenza alla Stanford University. I Duchi di Sussex hanno anche discusso i dettagli di una possibile nuova attività benefica con i professori del college. Look casual per Meghan e Harry, che sorridono nelle prime foto insieme dopo la Megxit. La Duchessa ha optato per capi eco sostenibili.

Infatti era dall’inizio di gennaio che non vedevamo i Sussex insieme. Dopo l’ultimo impegno pubblico insieme a Londra, Meghan Markle era tornata a Vancouver Island, in Canada, dove era rimasto il piccolo Archie. Da allora non erano più stati fotografati insieme.

Casual, sorridenti, rilassati, così appaiono i Duchi. Harry non lo vedevamo felice da tempo, scrivono i giornali inglesi. Infatti, a dispetto di quanto dica la stampa, che ipotizza un Principe triste lontano dal Regno Unito e dai suoi amici, Harry sembra davvero stare meglio del solito.

La coppia non ha usato nessun jet privato, ma un comune aereo di linea. Megan indossava un paio di jeans neri, un cardigan nero e una camicia a righe firmata dalla sua amica stilista Mischa Nonoo. Ai suoi piedi aveva un paio di ballerine nere del brand americano Rothy. Un capo molto ecologico, infatti la marca sostiene la moda sostenibile, e le scarpe sono prodotte da bottiglie di plastica usate. Unico capo costoso la sua borsa Prada (oltre 1600 euro), anch’essa però prodotta con rifiuti che inquinano l’ambiente. Un look eco sostenibile, nuovo trend a Hollywood, dal quale Meghan, sempre attenta alla causa, non poteva astenersi.