Martina Colombari contro gli haters: Mi dicono che sono un’anoressica schifosa

In occasione di un’intervista alla trasmissione I Lunatici su Rai Radio2, Martina Colombari si è lasciata andare ad un lungo sfogo puntando il dito contro chi la critica in maniera offensiva per la sua magrezza.

Molto spesso la conduttrice viene etichettata come anoressica, così come lei stessa ha raccontato: “Gli haters mi dicono che sono un’anoressica schifosa. Sui social si lamentano perché sono troppo muscolosa o troppo magra. Mi arrabbio molto quando dicono che sono un cattivo esempio per le ragazze, che porto il messaggio della donna anoressica. Non si rendono conto che l’anoressia è una malattia che porta alla morte, è come se mi accusassero di incitare alla magrezza. Le ragazze che soffrono di anoressia e bulimia soffrono per mancanza d’amore, sicurezza, affetto, una violenza subita, un lavoro perso“.

Martina ha, così, continuato ammettendo che a volte non può non reagire ad accuse tanto gravi: “Mi dà molto fastidio. Spesso li lascio perdere, quando però iniziano ad essere pesanti o scrivono cattiverie è giusto rispondergli. Va bene la democrazia, va bene che sei un personaggio pubblico, però c’è differenza tra un commento, una critica, o una minaccia. Se tu mi incontrassi, avresti il coraggio di dirmi certe cose? Non credo. E allora cosa ti dà il coraggio di dirmi che sono una anoressica schifosa?“.

La showgirl ha concluso l’intervista parlando della sua quarantena trascorsa con il marito Billy Costacurta e di come in questi ultimi giorni è potuta finalmente tornare nella sua casa natale: “Da Milano finalmente sono tornata a Riccione, a casa, da mio padre, mia madre, mia nonna. Poi sono andata a trovare anche una mia cugina che ha appena partorito. Non li vedevo da tre mesi. Ho fatto una corsetta sul lungomare, sulla ciclabile, la spesa e ho anche prenotato il parrucchiere. Nei prossimi giorni giorni ci andrò. Sono cose futili, ma sono aspetti che fanno parte della nostra quotidianità“.