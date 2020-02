Matrimonio Beatrice: le regole che Kate Middleton e Meghan Markle devono seguire

Il matrimonio della Principessa Beatrice di York è alle porte, e i giornali inglesi svelano alcune regole reali che Kate Middleton e Meghan Markle dovranno seguire in questo evento. Le nozze non hanno ancora una data ufficiale, ma la testata inglese Express svela i must per le Duchesse che non devono assolutamente disattendere.

Il matrimonio della Principessa Beatrice con Edoardo Mapelli Mozzi si celebreranno molto probabilmente in primavera, e sarà la prima occasione nella quale rivedremo Kate, William, Harry e Meghan insieme dopo la Megxit. Tra le regole più comuni per un matrimonio reale ci sono passare attraverso una fitta rete di controlli di sicurezza e sedersi in posti prestabiliti.

Parlando di abbigliamento certamente gli occhi, oltre che Beatrice, saranno tutti puntati su Kate Middleton e Meghan Markle, ma devono sottostare anche loro a regole di stile. Oltre al dover indossare un cappello, e abiti non scollati, il must è uno: non rubare la scena alla sposa.

Una regola valida per tutti i matrimoni, ma in particolar modo per quelli reali, dato che le foto faranno il giro del mondo. Le foto, perché le nozze non verranno trasmesse in tv, solo piccoli stralci verranno ripresi dalla BBC per i notiziari.

Secondo gli esperti reali la scelta di Kate Middleton potrebbe ricadere o su un abito pastello, o su un outfit già indossato in precedenza, come accaduto al matrimonio dei Sussex.

Meghan Markle invece potrebbe scegliere il suo tradizionale blu navy, con un completo gonna classico. Ci stupirà per la prima volta con un vestito colorato, come di consueto per i Reali inglesi? Probabilmente no, specie ora che è tornata oltre oceano.

Ma tra gli invitati non ci sono solo membri della Royal Family e nobili. Infatti si prevede una parata di ospiti vip, amici della Principessa Beatrice. Tra i nomi possibili la cantante Ellie Goulding, Pippa e James Middleton, Robert De Niro, James Blunt e Ayda Field, la moglie di Robbie Williams. Non ci sono notizie sulla possibile presenza anche di Victoria e David Beckham. Proprio lei, secondo i bene informati, potrebbe disegnare l’abito di Meghan.