Principessa Beatrice: la Regina le offre il ricevimento di nozze a Buckingham Palace

La Principessa Beatrice potrà celebrare il ricevimento di nozze a Buckingham Palace, come regalo della Regina Elisabetta, ma non si sposerà nel castello di Windsor. Il matrimonio della primogenita del Principe Andrea e di Sarah Ferguson risentirà le ripercussioni dello scandalo del padre. Proprio nei giorni scorsi pare che la Regina e il Principe Carlo abbiano tenuto un meeting per discutere il futuro di Andrea, dopo il coinvolgimento nel caso Epstein.

La Principessa Beatrice sposerà il fidanzato, l’immobiliarista di origine italiana Edoardo Mapelli Mozzi, entro la fine dell’anno. La data per ora è top secret. Unica certezza è che nessuna emittente tv britannica riprenderà e trasmetterà le nozze. Secondo il Mirror la BBC ha intenzione solo di mandare dei pezzi della cerimonia durante i notiziari.

A questo pesante macigno, caduto sul matrimonio per gli scandali sessuali nei quali è coinvolto il Principe Andrea, si aggiunge la notizia che Beatrice non si sposerà nel castello di Windsor. Pare però che la Regina Elisabetta II, per rimediare ai tanti intoppia, le abbia permesso di tenere il ricevimento a Buckingham Palace.

Un grande onore per la Principessa, che secondo quanto riferito da una sua amica a Express, sarebbe molto orgogliosa di questo regalo della nonna. “È stato un gesto davvero speciale. Questo sarà il primo banchetto di nozze a Buckingham Palace da quando William e Kate si sono sposati nel 2011“.

“Bea è stata molto felice di accettare” conclude l’amica della sposa. Per la prima volta negli ultimi anni un matrimonio reale non si celebra nel castello di Windsor. La sorella di Beatrice, la Principessa Eugenie, si è sposata nel 2018 nella Cappella di San Giorgio, con un ricevimento nel luogo ora a lei negato.