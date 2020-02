Matrimonio in vista per Jason Lewis di “Sex and the City”

Jason Lewis, diventato famoso per la sua interpretazione in Sex and the City, ha trovato la donna della sua vita ed è pronto a convolare a nozze.

Nella serie di successo della HBO l’attore 48enne vestiva i panni di Smith Jerrod, il sexy modello che amava alla follia Samantha Jones. Nella vita reale Jason fa coppia fissa ormai da tempo con Liz Godwin: i due si sono conosciuti quattro anni fa ad una festa a Miami e da allora sono diventati inseparabili.

La cerimonia nuziale dovrebbe tenersi nell’autunno del 2021 e Lewis ne ha parlato in un’intervista alla rivista People: “Lei mi ama quando sono fantastico e quando non lo sono. È sempre dalla mia parte e ho sempre il suo sostegno. Sono diventato un uomo migliore da quando la conosco e naturalmente il suo ‘sì’ è una benedizione assoluta per la mia vita“.

La proposta di matrimonio, testimoniata da un post su Instagram, è stata organizzata in modo meticoloso da Jason durante una gita con amici e familiari a Malibu in California. L’attore ha pianificato tutto nei minimi dettagli: “Per impedire a Liz di sospettare qualcosa, ho organizzato una giornata di arrampicata a Point Dume con amici e parenti riuniti per le vacanze. Mentre eravamo in cima, appena prima del tramonto, mi sono inginocchiato e l’ho fatto“.

Liz non poteva che cedere dopo una proposta così romantica: “La nostra è la relazione più educativa, giocosa e in continua evoluzione che io abbia mai avuto. Non vedo l’ora di passare il resto della mia vita con lui“.