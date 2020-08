Matrimonio low cost: consigli per risparmiare

Quanto costa un matrimonio? Naturalmente dipende da moltissimi fattori, tra cui il numero degli invitati, il tipo di cerimonia, la location del ricevimento, la marca dell’abito da sposa. In generale, in Italia, il costo medio delle nozze è tra i 15.000/20.000 euro, con tanti matrimoni che arrivano a costare facilmente anche 30.000/50.000. Ovviamente non mancano le cerimonie di lusso, con un alto budget, tra gli 80.000 e i 100.000 euro.

Un matrimonio low cost non è sinonimo di nozze poco riuscite, anzi, grazie a soluzioni originali e personalizzate si può dare vita a un bellissimo evento senza spendere una fortuna: la nostra redazione ha raccolto i migliori consigli per risparmiare e da cui partire per avere un’idea di come riuscirci senza rinunciare a nulla.

Organizzare un matrimonio low cost, però, è un modo non solo per risparmiare, ma anche per coronare un sogno d’amore senza perdere di vista quello che è importante: le nozze sono una grande festa per consacrare un’unione, e non un’occasione per esibire il proprio patrimonio. Insomma, in poche parole eleganza e sobrietà vanno di pari passo, e questo assunto viene troppo spesso dimenticato.

Se volete ridimensionare le spese o organizzare un matrimonio indimenticabile, ma all’insegna della semplicità, ecco alcuni consigli da cui lasciarsi ispirare.