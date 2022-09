Scandalo ad Hollywood. Nelle ultime ore l’influencer Sumner Stroh ha dichiarato di avere avuto una relazione con Adam Levine quando lei aveva 19 anni. La voce dei Maroon 5 è stata quindi accusata di aver tradito sua moglie Behati Prinsloo, la modella di Victoria’s Secret che ha appena annunciato di aspettare il terzo figlio con il cantante. A commentare la vicenda sui social sono stati in molti, tra cui anche Paola Di Benedetto, che ha fatto sapere la sua sotto a un post dell’account Instagram Very Inutil People.

“Ma come è possibile che nessuno sappia tenerselo nelle mutande? Secondo me chi manca di rispetto alla propria donna non è mai giustificabile in nessun modo, neanche i cantanti famosi“, ha tuonato Di Benedetto nei commenti. Qualche utente del web ha pensato che la showgirl stesse facendo riferimento alle sue relazioni passate, ma lei ha subito chiarito: “Non stavo parlando di me stessa, era una riflessione generale dopo le ultime notizie di belle donne cornificate dai mariti, tipo Emily Ratajkoski“.

A intervenire commentando le parole di Paola di Benedetto è stata anche Aurora Ramazzotti, che si è chiesta perché Stroh abbia deciso di rendere la relazione con Adam Levine pubblica sui social network: “Ma soprattutto perché dirlo su TikTok quando basterebbe parlare con la moglie risparmiando a lei e i figli l’umiliazione mediatica“, ha scritto la conduttrice.

La modella ha allora spiegato che un’amica dell’influencer, di cui pensava potesse fidarsi, stava per vendere la storia ad un tabloid e così ha preferito anticipare lei stessa tutto l’accaduto: