Dopo Jennifer Lopez e Ben Affleck è arrivato il momento delle secondo nozze anche per Sabrina Ghio e Carlo Negri che, dopo il rito civile di giovedì 25 agosto 2022, si sono risposati – sabato 27 al tramonto – con una cerimonia ufficiale in compagnia di parenti e amici. I festeggiamenti sono continuati per tutto il weekend, immersi tra gli ulivi della Puglia.

L’ex tronista di Uomini e Donne, conosciuta sul piccolo schermo anche come ballerina ad Amici, ha documentato sui social ogni attimo della sua seconda festa di nozze. Dopo aver raggiunto lo sposo sull’altare, accompagnata dalla figlia Penelope (avuta dal suo precedente matrimonio con Federico Manzolli), Ghio è apparsa emozionatissima in un abito di pizzo bianco di Atelier Emé.

Il momento romantico dello scambio delle promesse ha commosso la sposa, che non è riuscita a trattenere le lacrime dicendo al marito:

Siamo così fortunate ad averti con noi. Tu sei quello che nella vita tutti dovrebbero avere ma che in pochissimi trovano. Sei il sogno a occhi aperti, sei l’amore della mia vita.

Tra le immagini del matrimonio hanno fatto capolino anche quelle che ritraggono la piccola Mia, la loro bambina nata a giugno 2022 e frutto di una relazione che prosegue dal 2018.

A festa finita, ripercorrendo gli attimi più intensi del suo giorno speciale, Sabrina Ghio ha condiviso alcuni scatti del suo grande giorno su Instagram, commentando: