Prosegue a gonfie vele una delle storie d’amore più appassionanti di Hollywood. L’attrice Sarah Paulson, interprete tra le altre di American Horror Story e Crime American Story e la collega Holland Taylor, criticamente acclamata per il ruolo nella miniserie TV di Netflix, Hollywood, stanno insieme da quasi otto anni. Hanno poco più di 30 anni di differenza: in occasione dei festeggiamenti per l’ottantesimo compleanno di Taylor, la diva di Ratched, 48 anni, ha voluto farle gli auguri su Instagram, con alcune parole davvero toccanti.

Sarah Paulson ha condiviso via social un primo piano della compagna, ringraziandola pubblicamente per averle cambiato la vita. Nel post, davvero tenerissimo, ha scritto:

Sei seduta al bancone a pochi passi da me, bevendo il tuo caffè al cioccolato come al tuo solito. Sono più felice in questo modo. Con te vicino. Quando discutiamo di cosa significhi vivere – di cosa consista questa esperienza umana – finiamo sempre in un posto in cui non ti senti esattamente sicura di aver contribuito abbastanza – se è questo quello che conta. Io posso elencare tutti i modi in cui tu sei importante, i modi in cui hai contribuito alla vita di coloro che ti circondano, così come al mondo in generale. Tu sei importante per me. Tu. Tu. IMPORTANTE. PER. ME.