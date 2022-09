Sono già passati quattro anni da quanto Chiara Ferragni e Fedez si sono sposati. Il primo settembre del 2022 la coppia celebra quindi il quarto anniversario di matrimonio e in questa giornata speciale non potevano mancare le loro rispettive dediche d’amore sui social.

L’imprenditrice digitale ha condiviso sul suo profilo Instagram il video riassuntivo del giorno delle nozze, con il quale ripercorre tutti i momenti magici prima e dopo il sì. La caption è molto romantica:

Buon anniversario amore mio. Quattro anni da sposati e sei insieme come coppia. Non c’è nessun altro con cui preferirei passare questa vita, nel bene e nel male. Ti amo, sempre e per sempre.

Le parole di Fedez non sono state da meno e ha voluto ringraziare anche una volta la moglie per essergli stata accanto in questo 2022 molto complicato, in cui ha affrontato il cancro, senza dimenticare il dono più grande, i loro due figli, Leone e Vittoria:

4 anni di matrimonio insieme, mai come oggi quella frase “nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia” è intrisa di un significato profondo quasi impossibile da spiegare a parole. Le notti abbracciati a piangere in un periodo pieno di incertezze ci hanno fortificato più che mai. Grazie per essermi stata accanto in questo anno così complicato, grazie per avermi dato la forza di affrontare la malattia ma soprattutto grazie per avermi donato la cosa più inestimabile di tutte: due bambini splendidi, l’unico motivo per cui lottare con le unghie e con i denti. Ti amo, Ferry.

La dedica del rapper milanese è a corredo di due scatti del matrimonio e del video in cui Fedez recitava emozionato le sue dolcissime promesse sull’altare a Chiara Ferragni. E come non ricordare il giorno della proposta, quando il cantante si è inginocchiato di fronte alla futura sposa sul palco di un suo concerto, di fronte a migliaia di persone.

Dalla loro relazione, in questi anni, sono nati due bellissimi bambini, Leone e la piccola Vittoria, che hanno aggiunto felicità alla vita di questa coppia che, nonostante i tanti gossip e rumor, ha saputo dimostrare nel bene e nel mare l’amore sincero che li unisce.